快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

國有地種碳匯60年估添7.4萬噸 2案均可望標脫

中央社／ 台北7日電

森林碳匯來源添新兵，財政部攜手中興大學，首度公告標租宜蘭、台東2筆合計面積近百公頃土地，供企業造林，企業可在申請查驗後取得減量額度（俗稱碳權）。財政部表示，2標各吸引1家廠商投標，今天召開評選會議評選優勝廠商，後續將由中興大學公布決標結果。

財政部表示，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4000噸碳匯量。

因應台灣2050年淨零排放政策及產業發展需求，國產署首度於國有土地引進自然碳匯產業，擇定宜蘭縣三星鄉及台東縣池上鄉共2處國有土地，面積分別為21.66公頃、71.98公頃，並與長期深耕自然碳匯領域的國立中興大學合作，借重其植樹造林專業，共同推動改良利用，由得標廠商新植造林，申請取得溫室氣體減量額度。

財政部國產署今天表示，此2案公告招商至6月5日，昨天開標各吸引1家廠商投標，經審查其投標文件均符合資格，今天召開評選會議評選優勝廠商，後續將由中興大學依規定公布決標結果。

國產署指出，這次開創國內新植造林作溫室氣體自願減量專案國有土地活化模式，以增加碳匯量為目標，租期一期為10年，可申請續租5次，總租期最長達60年，新植造林的樹種依適地適種原則以原生樹種為主，種植數量需達每公頃1500至2000株，每年每公頃可產生10至30噸碳匯量，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4000噸，包含宜蘭縣三星鄉約1萬7000噸、台東縣池上鄉約5萬7000噸。

新植造林產生的碳匯量，得標廠商可依規定向環境部申請取得溫室氣體減量額度，取得的額度應保留10%予國產署供中央政府機關或國營事業機構等使用，以達國家淨零減碳及永續發展目標。

中興大學 國產署

延伸閱讀

國有土地引進自然碳匯 國產署開標吸引2廠商參與

會計師看時事／溫室氣體盤查 與時俱進

中國50年超長期特別國債14日發行 總額1540億

輔導產業低碳化 台南辦溫室氣體排放工作坊

相關新聞

連七紅！5月出口373.6億美元、年增3.5％ 但表現遜於預期

財政部7日公布5月出口373.6億美元，年增3.5％、連七紅，但表現遜於預期，主要受惠於AI商機；今年第1季出口增12....

經濟部投資台灣事務所 再添3家中小企業擴大投資台灣

投資台灣事務所7日通過三家中小企業擴大投資台灣，包含歐德傢俱、新台塑膠、金福企業。其中新台塑膠公司更直接投入15.6億元...

怡和綠電超商與全面性系統整合科技等公司 簽訂購售綠電合作備忘錄

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商7日與全面性系統整合科技公司、加州電力集團及統益機電工程公司等企業簽訂購售綠電...

通膨危機？上班族「有錢」門檻提高到623萬 3成5認為千萬是低標

在物價飛漲的狀況下，上班族自認可以安心度日的門檻也日益提高。1111人力銀行「上班族理財現況調查」發現，34.6%上班族...

物價飛漲「有錢」門檻變高 上班族認為至少要有623萬

上班族積極累積財富，但到底要累積多少流動資產，才能成為上班族心目中的「有錢」階級，可以安心生活呢？根據1111人力銀行7...

輝達設研發中心比台積電更助長房市？肉粽串效應是決勝關鍵

輝達執行長黃仁勳來台後颳起AI旋風，他釋出要設立第二座研發中心，讓北中南共9縣市使出渾身解數爭取，力喊「選我」，如同各縣市重演爭搶台積電設廠的戲碼。但AI研發中心所引發的房市效應，會比「聞積起舞」還驚人嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。