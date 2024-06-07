國有地種碳匯60年估添7.4萬噸 2案均可望標脫

森林碳匯來源添新兵，財政部攜手中興大學，首度公告標租宜蘭、台東2筆合計面積近百公頃土地，供企業造林，企業可在申請查驗後取得減量額度（俗稱碳權）。財政部表示，2標各吸引1家廠商投標，今天召開評選會議評選優勝廠商，後續將由中興大學公布決標結果。

財政部表示，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4000噸碳匯量。

因應台灣2050年淨零排放政策及產業發展需求，國產署首度於國有土地引進自然碳匯產業，擇定宜蘭縣三星鄉及台東縣池上鄉共2處國有土地，面積分別為21.66公頃、71.98公頃，並與長期深耕自然碳匯領域的國立中興大學合作，借重其植樹造林專業，共同推動改良利用，由得標廠商新植造林，申請取得溫室氣體減量額度。

財政部國產署今天表示，此2案公告招商至6月5日，昨天開標各吸引1家廠商投標，經審查其投標文件均符合資格，今天召開評選會議評選優勝廠商，後續將由中興大學依規定公布決標結果。

國產署指出，這次開創國內新植造林作溫室氣體自願減量專案國有土地活化模式，以增加碳匯量為目標，租期一期為10年，可申請續租5次，總租期最長達60年，新植造林的樹種依適地適種原則以原生樹種為主，種植數量需達每公頃1500至2000株，每年每公頃可產生10至30噸碳匯量，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4000噸，包含宜蘭縣三星鄉約1萬7000噸、台東縣池上鄉約5萬7000噸。

新植造林產生的碳匯量，得標廠商可依規定向環境部申請取得溫室氣體減量額度，取得的額度應保留10%予國產署供中央政府機關或國營事業機構等使用，以達國家淨零減碳及永續發展目標。

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