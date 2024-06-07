國有土地引進自然碳匯 國產署開標吸引2廠商參與

財政部國產署首度於國有土地引進自然碳匯產業，擇定宜蘭縣三星鄉及台東縣池上鄉共2處國有土地，分別為21.66公頃、71.98公頃。國產署7日表示，這兩案昨日開標各吸引1家廠商投標，經審查其投標文件均符合資格，今日召開評選會議評選優勝廠商，後續將由該校依規定公布決標結果。

因應台灣2050淨零排放政策及產業發展需求，國產署表示，本次開創國內新植造林作溫室氣體自願減量專案國有土地活化模式，以增加碳匯量為目標，租期一期為10年，可申請續租5次，總租期最長達60年。

新植造林之樹種依適地適種原則以原生樹種為主，種植數量需達每公頃1,500至2,000株，每年每公頃可產生10至30噸碳匯量，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4千噸（宜蘭縣三星鄉約1萬7千噸、台東縣池上鄉約5萬7千噸）。

新植造林產生之碳匯量，得標廠商可依規定向環境部申請取得溫室氣體減量額度，取得之額度應保留10％予國產署供中央政府機關或國營事業機構等使用，以達國家淨零減碳及永續發展目標。

國產署表示，期望藉由本次引進碳匯（權）產業達拋磚引玉效果，建立執行模式後未來推廣至地方公有土地或私有土地，以提升我國森林覆蓋面積及碳匯量，與世界同步邁向淨零。為發揮國家資產運用效益，鼓勵企業投入淨零轉型，國產署將持續篩選適合之國有土地供企業新植造林，滿足企業實質減碳及取得減量額度之需求，敬請期待。

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