經濟部投資台灣事務所 再添3家中小企業擴大投資台灣

投資台灣事務所7日通過三家中小企業擴大投資台灣，包含歐德傢俱、新台塑膠、金福企業。其中新台塑膠公司更直接投入15.6億元在嘉義興建新廠，預計導入自動化設備與機聯網系統，提升生產效率與增進產能。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,495家企業超過2兆2,913億元投資，預估創造15萬2,311個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過994家企業投資約4,695億元，帶來3萬6,422個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

經濟部說明，歐德集團為國內傢俱領導品牌，主要產品為德國進口系統板材家具、室內裝潢服務、青少年兒童床組、實木家具、木地板等，旗下品牌包含「歐德系統傢俱」、「優渥實木家具」，以及室內設計與裝修品牌「巧寓舍計」、「愛宅輕裝修」，讓消費者一站購足All in Order。為了能夠生產更多客製化系統傢俱，規劃增聘19名本國員工，投資15.8億於桃園沙崙產業園區興建新廠，設置智慧化產線、自動倉儲與智能管理系統，可進行生產排程與即時追蹤訂單，有效精進工作效率。歐德傢俱十分重視環保議題，此次新廠將優先使用節能設備，建置太陽能板及雨水回收系統，實踐企業永續經營的承諾。

新台塑膠公司是台灣最大的循環包材供應商，以塑膠物流籃定位臺灣人的生活風格，提供高品質的塑膠射出產品，包含塑膠棧板、四大超商物流籃等。近年更配合節能減碳政策，將業務由製造銷售，逐漸轉向循環回收服務與生產100%回收再利用產品，積極推廣減少使用紙箱等一次性包材，為顧客提出更經濟與環保的包裝載具，像是海尼根啤酒箱、蝦皮店到店循環塑膠箱等，皆是非常成功的服務案例。為了保持市場競爭力，新台塑膠將投資15.6億元於嘉義興建新廠，以及在中壢與嘉義既有廠區擴增產線，預計導入自動化設備與機聯網系統，提升生產效率與增進產能，逐步打造出「塑膠的夢工廠」。

金福企業已有超過50年的倉儲物流服務經驗，主要提供冷凍倉儲與保稅倉儲服務，由於廠區空間寬敞且位於高雄港與高雄國際機場中間，利於客戶就近辦理進出口業務。近年因疫情造成飲食文化改變，宅配冷凍食品商機應運而生，金福企業規劃擴大投資，擬於高雄前鎮區興建智慧物流廠房，導入自動化倉儲系統，將設備資訊聯網進行數位化管理，提高物流處理量；另將設置太陽能發電設施、使用節能設備與增加植樹等，期望為環境保護盡一份心力。本案投資金額近9.4億元，可創造8名本國就業機會。

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