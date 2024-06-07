改善國內通行環境 內政部補助地方27億經費

內政部公布「永續提升人行安全計畫」第一次全國性競爭型評選結果，共有175案獲得核定，補助總金額為27億元。國土管理署表示，本次經過各領域專家學者審議全國各縣市政府262案後，針對具有改善急迫性之計畫，優先給予補助，審議結果已於7日正式通知地方政府，並請依計畫內容，儘速展開改善工程或補強措施，以提升通行品質及安全。

國土署表示，第2次申請已同步開放，地方政府可在7月24日前依據轄內行人高度通行區域或重要道路節點等進行提案，以落實道路養護及人行無障礙環境暢通。

國土管理署表示，「永續提升人行安全計畫」為113年至116年4年期計畫，總經費400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元，會透過「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善」、「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」、「提升非號誌化路口安全」等6項行動方案，鼓勵地方政府以整體規劃的模式，系統性及計畫性的推動區域內道路、人行環境及重要據點的相互串聯，將點、線、面串接起來，讓改善措施能夠發揮效益。

國土管理署最後表示，近期將推出全民對話及參與的管道「全民參與街道改善平台」，推動有別於以往政府部門主導選定街道進行改善的模式，鼓勵民眾從行人實際使用的感受及需求，透過此平台及票選程序，針對用路人認為急需改善的路段優先匡列經費，由地方政府進行路段周邊整體盤點及改善規劃，以達到街道環境改善及保護行人的目標。

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