怡和綠電超商與全面性系統整合科技等公司 簽訂購售綠電合作備忘錄

怡和國際（7590）旗下轉投資怡和綠電超商7日與全面性系統整合科技公司、加州電力集團及統益機電工程公司等企業簽訂購售綠電合作備忘錄，共同向淨零碳排終極目標上邁進一大步。

怡和綠電超商母公司怡和國際能源公司蔡進發董事長表示，本次參與簽約皆為國內太陽光電重量級企業，全面性系統整合科技廖禎松董事長同時也是太陽光電發電系統公會現任理事長，加州電力集團郭軒甫董事長擔任公會榮譽理事長，統益機電工程林新寶董事長目前任公會首席副理事長。

公會成立至今14年，完整見證國內太陽光電發展史，且在國內太陽光電技術與市場蓬勃發展的情況下，公會的成員亦也突破450家，其成員不乏專業EPC、維運、設備商、融資商到投資商等國內知名業者，可謂成就台灣整個太陽光電產業重要推手，本次怡和綠電超商與三家優質企業簽訂購售綠電合作備忘錄，相信能讓綠電市場更蓬勃且正向發展。

綜觀綠電產業，因氣候變遷帶來的影響已是個人、企業都需思考的議題，包括台灣在內，全球共有150多國宣示2050淨零碳排目標。面對淨零碳排議題之興起，企業無論是面臨來自供應鏈之減碳要求或自2023年10月起試行之歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM），抑或是為達成自主減碳倡議及目標以實現企業社會責任，皆積極尋求各種可行之碳中和解決方案。

怡和綠電超商已完整提出各項碳中和解決方案，無論協助企業投入能源監控管理或自行建置再生能源電站之外，透過綠電採購作為碳排扣抵，可謂最立即且有效益之減碳方式。

商品推薦