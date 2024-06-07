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通膨危機？上班族「有錢」門檻提高到623萬 3成5認為千萬是低標

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
在物價飛漲的狀況下，上班族自認可以安心度日的門檻也日益提高。人力銀行調查，上班族認為，要擁有623萬的流動資金才算晉升有錢階級。記者曾學仁／攝影
在物價飛漲的狀況下，上班族自認可以安心度日的門檻也日益提高。人力銀行調查，上班族認為，要擁有623萬的流動資金才算晉升有錢階級。記者曾學仁／攝影

在物價飛漲的狀況下，上班族自認可以安心度日的門檻也日益提高。1111人力銀行「上班族理財現況調查」發現，34.6%上班族認為至少要有1000萬元以上，才能稱得上是有錢，但也有2.9%的上班族認為只要有50萬就算是有錢，差異很大，但平均而言，上班族認為，要擁有623萬的流動資金才算晉升有錢階級，比起兩年前調查的結果474萬，已經多了149萬，足足多3成。

年初以來，台北股市強強滾，一舉衝破2萬點的歷史新高，一時之間股票投資成為全民運動，近年崛起的ETF（指數型股票基金）也席捲全台，帶動的募資熱潮輕鬆突破千億元大關。上班族最常接觸的理財工具以股票/ETF最多，有在投資理財的上班族，平均每個月投資金額9260元，45歲以下最常用股票/ETF理財，45歲以上則轉趨保守，以保險及銀行定存為主。

1111人力銀行調查發現，上班族最常接觸的理財工具當中，占比最高依序是股票/ETF55.7%、保險/儲蓄險/投資型保單44.2%、銀行儲蓄/定存40.3%，和先前的調查相比，名次已經翻轉，股票/ETF一舉躍升成為最普遍的投資理財工具，儲蓄/定存則滑落兩個名次，掉到第三名。

調查顯示，有在投資理財的上班族，平均每個月的投資金額是9260元。投資的主要目的包括創造更多財富51.6%、提升生活品質49.4%、存緊急預備金44.0%，以及想要提早退休/養老37.6%。

從交叉分析中也發現，不同年齡層，青睞的投資理財工具也不相同，以45歲作為分界，45歲以下的上班族最常運用的理財工具是股票/ETF，45歲以上的中高齡族群則以保險、銀行定存為主，反映出不同年齡段的上班族對於投資理財的心態大不相同，45歲以下正值事業的上升期，對於投資理財，傾向選擇利潤風險都更高的股票/ETF來衝高獲利，而45歲以上的上班族，理財方向轉為保守，以保本的儲蓄險、定存，作為主要的理財工具。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，主計總處公布的消費者物價指數已經連續3年超過2%的通膨警戒線，物價有感上升，促使上班族追求更多元的收入，擁有兩份以上收入的上班族比重也持續增加，從2022年的4成8提高到5成8。

居高不下的通膨也推升了上班族投資理財的熱度，也因為低利的環境，讓存款族苦哈哈，不想讓錢愈存愈薄，相對來說ETF因為選擇多樣化、資金門檻低、再加上交易標的資訊透明，可以分散個股投資的風險，促使更多上班族轉而投向股票/ETF的懷抱。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人連續14週創下新高，已經達到837萬人，持續受到投資人的青睞，成為上班族最常運用的投資理財工具之一。

上班族

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