物價飛漲「有錢」門檻變高 上班族認為至少要有623萬

上班族積極累積財富，但到底要累積多少流動資產，才能成為上班族心目中的「有錢」階級，可以安心生活呢？根據1111人力銀行7日發布的調查發現34.6%的上班族認為，至少要有1,000萬元以上，才能稱得上是有錢，但也有2.9%的上班族認為只要有50萬就算是有錢了，差異很大，但平均而言，上班族認為，要擁有623萬的流動資金才算晉升有錢階級。

值得注意的是，比起兩年前調查的結果474萬，已經多了149萬，足足多了三成，明顯感受到在物價飛漲的狀況下，要讓上班族可以安心度日的門檻也日益提高。

此外，該份調查還顯示，有在投資理財的上班族，平均每個月的投資金額是9,260元。投資的主要目的包括創造更多財富51.6%、提升生活品質49.4%、存緊急預備金44.0%，以及想要提早退休/養老37.6%。

上述「上班族理財現況調查」問卷，是由1111人力銀行設計，調查期間自2024年5月22日至6月5日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,248份，信心水準95%，正負誤差值為2.8個百分點。

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