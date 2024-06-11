盤點1007檔境內外股票基金 統一投信霸榜今年績效前三強
時序進入6月，投資人可適時針對基金進行投資健檢、汰弱留強，至於強基金有哪些？據晨星統計全市場1007檔境內外股票型基金，截至5月底止，今(2024)年以來報酬率前十名皆為境內基金，其中，統一投信包辦前三名，績效均大漲約四成，優質基金是長線布局定期定額的首選標的。
今年以來截至5月底，台股大漲3243.41點，或18.09%；費城半導體指數漲22.7%，道瓊、那斯達克、標普500指數皆曾刷新歷史新高。由基金經理人靈活操作的主動式基金績效也跟著大漲，據晨星統計超過千檔的境內外股票型基金，統一全新科技基金今年報酬率以44.23%奪冠，統一大中華中小基金41.9%居亞軍，統一新亞洲科技能源基金39.89%居第三名。而第四到第七名的基金亦有三成報酬率。
投資專家表示，Fed雖尚未降息，但貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，加上S&P500今年第一季財報結果顯示高達80%之企業盈餘優於市場預期，FactSet已上修S&P500第二季EPS預估，S&P Global預估至今年底前，各產業EPS年增率將逐季墊高，科技股後市表現猶可期。
然近期全球市場高檔，資金快速輪動，選股難度增加，此時更是交給專業經理人操盤的好時機，透過績優的台股基金長線定期定額，可望追求超額報酬。統一投信因為旗下基金的績效會說話，推升定期定額業務蟬聯49個月單月扣款金額、筆數、人數的「三冠王」，是投資人定期定額首選基金公司。統一投信近期推出優惠活動，即日起至今年９月底止，以定期定額或日日扣方式申購全系列基金，皆享終身０手續費。
1007檔境內外股票基金今年來績效前十名
▪用新青安「對賭」穩贏？專家：會輸在這一點
▪ 格局好又便宜130萬「西曬房」 他問該買嗎？多人曝優點力挺
▪ 寬限期後負擔重！他想入手老公寓 網曝重大影響勸退：無法解決
▪ 買「廚餘機」浪費錢又多此一舉？過來人列4優點：2類人的救星
▪ 第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言