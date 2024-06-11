盤點1007檔境內外股票基金 統一投信霸榜今年績效前三強

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時序進入6月，投資人可適時針對基金進行投資健檢、汰弱留強，至於強基金有哪些？據晨星統計全市場1007檔境內外股票型基金，截至5月底止，今(2024)年以來報酬率前十名皆為境內基金，其中，統一投信包辦前三名，績效均大漲約四成，優質基金是長線布局定期定額的首選標的。

今年以來截至5月底，台股大漲3243.41點，或18.09%；費城半導體指數漲22.7%，道瓊、那斯達克、標普500指數皆曾刷新歷史新高。由基金經理人靈活操作的主動式基金績效也跟著大漲，據晨星統計超過千檔的境內外股票型基金，統一全新科技基金今年報酬率以44.23%奪冠，統一大中華中小基金41.9%居亞軍，統一新亞洲科技能源基金39.89%居第三名。而第四到第七名的基金亦有三成報酬率。

投資專家表示，Fed雖尚未降息，但貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，加上S&P500今年第一季財報結果顯示高達80%之企業盈餘優於市場預期，FactSet已上修S&P500第二季EPS預估，S&P Global預估至今年底前，各產業EPS年增率將逐季墊高，科技股後市表現猶可期。

然近期全球市場高檔，資金快速輪動，選股難度增加，此時更是交給專業經理人操盤的好時機，透過績優的台股基金長線定期定額，可望追求超額報酬。統一投信因為旗下基金的績效會說話，推升定期定額業務蟬聯49個月單月扣款金額、筆數、人數的「三冠王」，是投資人定期定額首選基金公司。統一投信近期推出優惠活動，即日起至今年９月底止，以定期定額或日日扣方式申購全系列基金，皆享終身０手續費。

1007檔境內外股票基金今年來績效前十名

資料來源：晨星，統計至2024/5/31。以今年以來報酬率排序。新台幣計價主級別基金，在台募集/核備銷售共1007檔。N/A為未成立滿三年。 郭耿瑞／製表

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