童子賢連任玉山科技協會理事長 施宣輝新任副理事長
台灣玉山科技協會6日晚間召開理監事會議，選出正副理事長及監事會召集人，由和碩聯合科技董事長童子賢和鈺創科技董事長盧超群分別連任理事長和副理事長，安碁資訊董事長施宣輝為新任副理事長，安永諮詢服務總經理張騰龍為監事會召集人。
童子賢表示，他期待台灣玉山科技協會繼續作為台灣最大的知識交流、經驗分享平台，也繼續造福協會會員能掌握更多瞬息萬變的科技創新創業機會。
台灣玉山科技協會此次採取通訊選舉方式，順利選出第12屆理監事，名單並經4日舉行的年度會員大會中通過。旋即於6日召開第一次理監事會議，選舉常務理事、常務監事、正副理事長及監事會召集人。
九席常務理事由和碩聯合科技董事長童子賢、鈺創科技董事長盧超群、安碁資訊董事長施宣輝、台灣東洋藥品工業董事長林全、中國信託金融控股總經理陳佳文、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、康舒科技董事長許介立、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲當選。所有理事由當選之常務理事中選出童子賢為理事長，盧超群及施宣輝為副理事長。其中童子賢和盧超群為連任，施宣輝為新任。
三位常務監事則由眾達國際法律事務所主持律師陳世杰、永豐餘消費品實業董事長何奕達、安永諮詢服務總經理張騰龍當選，並由張騰龍擔任監事會召集人。
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