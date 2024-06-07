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網銀國際擴大產學實習計劃 培育台灣遊戲人才

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
網銀國際董事長蕭政豪。圖／網銀國際提供
網銀國際董事長蕭政豪。圖／網銀國際提供

根據統計，台灣青年失業率長年高達11%左右，是總體失業率（我國總體失業率在3%上下）的三倍之多，從原因結構看主要是「學經歷不足且缺乏就輔資源」導致初次尋職難以找到工作。網銀國際董事長蕭政豪向來視人才為最重要的資產，為解決青年失業率與缺工問題，將人才培育列為集團重要的ESG目標之一。

網銀國際從2015年起即積極推動產學合作實習計畫，從一開始每年提供十幾名到2024年提供近50個實習名額，表現出色的實習生畢業後還可直接於集團內部留任銜接職場，希望鼓勵更多優秀人才扎根，與網銀國際共同打造永續傳承的健康職場。

網銀國際表示，集團重視人才育成，將永續關鍵績效中的「員工職涯發展」視為企業社會責任重要方針。因此網羅優秀人才並引導他們在公司發揮潛力，於團隊合作中獲得歸屬感與成就感，進而認同企業理念共同成長，是網銀國際不斷堅持的方向。2015年開始，先針對寒暑假及學期間推出研發相關的短期實習，隨著報名踴躍，申請人數年年加增，自2019年起開始延長為一年制，並開放各部門申請延攬實習生，讓實習計畫能真正接軌企業需求。

而實習期間延長，不僅讓同學們能有更多元完整的學習體驗，有機會深入職場工作內容，也能讓指導實習的同仁有足夠彈性，去協助同學循序漸進參與，亦有助正確評估新人的專業能力與適任性。網銀國際觀察，相較於直接錄用的新鮮人，由實習生轉正的員工離職率顯著降低，顯見規劃完善良好的實習計畫，確實能同時解決青年失業率和產業缺工問題，創造雙贏。

網銀國際工作環境友善，工時彈性，還有無限供應咖啡茶品、免費供餐、提供寬敞舒適宿舍等多項員工福利，在許多實習生學長姐的口耳相傳下，已在校園間收穫「幸福企業」的美名，也吸引更多優秀在校生都想爭取加入網銀國際這個大家庭。2023年就約有70間大專院校，多達700多位同學申請實習，錄取率僅約5％，非常搶手！近五年的實習計畫就已提供超過150個實習名額，平均每年約四成以上的留任率。

失業率 實習 網銀

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