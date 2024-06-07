TIHA與MAPECT攜手 推動產業控股共贏新未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣產業控股協會攜手台灣併購與私募股權協會一同針對產業控股在台灣的發展與期許進行交流餐敘，活動圓滿落幕。（左起：台灣產業控股協會理事長黃偉祥、台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋）(台灣產業控股協會/提供)
台灣產業控股協會攜手台灣併購與私募股權協會一同針對產業控股在台灣的發展與期許進行交流餐敘，活動圓滿落幕。（左起：台灣產業控股協會理事長黃偉祥、台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋）(台灣產業控股協會/提供)

台灣產業控股協會（TIHA）與台灣併購與私募股權協會（MAPECT）舉辦兩會理監事交流餐敘，產控協會特別致贈台灣第一套產業控股實務專書《產業控股合組全覽》予在場理監事，希冀結合眾人之力，共同推動產控模式。

台灣產業以中小企業為主，近年面臨地緣政治風險加劇、產業供應鏈變動等挑戰，「產業控股」是理想的突圍之道，近期國家發展委員會劉鏡清主任委員亦對外提出「產業控股化」的政策目標，期待藉由產控架構協助台灣企業走向國際舞台。對此，由台灣產業控股協會出版的《產業控股合組全覽》詳細介紹產控案例及深入剖析合組產控的流程、成本與效益，提供企業經營者、專業經理人、專業服務機構從業人員，及其他產官學研領袖做為參考。

台灣產業控股協會理事長黃偉祥致詞表示，「成立產控協會以來，我們持續強化產業控股的理論基礎，且締造突破性的成果，包括解決產業控股會員的稅務相關問題，以及持續與政府溝通成本和費用認列議題，希望能為產業界帶來更公平的待遇，吸引更多公司加入產業控股的行列。」黃偉祥理事長也特別感謝台灣併購與私募股權協會的支持，一起合作推動更健全的產業環境。

台灣併購與私募股權協會理事長朱志洋表示：「產控模式非常適合中小企業，因為能在保持獨立性的同時，享受到集團資源的支援。」朱志洋理事長並說明，產業控股與併購雖是不同的策略，但其實能夠並存及互補，透過不同途徑提升整體競爭力。

台灣產業控股協會副理事長陳其宏表示，此前亦為上一屆台灣併購與私募股權協會理事長，他表示兩會的合作，有助破除過去以中小企業為主的產業模式，「台灣產業正處於轉型的關鍵時期，讓我們一起攜手合作，帶動整體產業的升級，將台灣產業推向新的高度。」

這次活動也以「如何結合兩會力量，促進台灣更多企業組成產控公司？」為主題，邀請兩會理監事引言並交流議題。首先由產控協會監事游明德，同時也是資誠會計師事務所暨聯盟事業副執行長，為在場理監事導讀《產控合組全覽》套書，「這套書的出版，是產控協會對產業控股生態的貢獻之一，期待能夠激發更多的討論與合作，推動產業的持續進步和創新。」

台灣產業控股協會常務監事暨台灣併購與私募股權協會副理事長柯志賢則指出，「台灣企業正面臨三個主要挑戰，分別是企業接班、企業經營韌性及數位與永續轉型。針對這些挑戰，兩會可以扮演重要角色，共同推動更有利的政策環境，政府能更有效地支持企業進行結構調整和市場擴展。」

台灣併購與私募股權協會理事長暨台灣產業控股協會常務監事陳民強律師表示：「過去十年，透過各種論壇和活動，台灣開始認識私募股權在促進企業轉型、升級和家族傳承中的重要作用，而產控協會雖成立不不久，已在多個方面取得重要成就，尤其是費用認列的進展，為一大突破。」

兩會理監事亦踴躍發言表達對台灣發展健全控股架構的看法，台杉投資總經理暨科技基金合夥人翁嘉盛表示：「在產控模式中，最重要的是建立公正、透明和可行的管理和獎勵體系，確保每個參與企業都能從集體行動中獲益。」藍濤亞洲總裁暨台灣併購與私募股權協會創會理事長黃齊元則指出：「透過產業控股模式，企業能從專注本業轉向跨業合作，分散風險並抓住新的成長機會。」

這次餐敘交流與會理監事們皆期許透過兩會的合作及努力，為台灣產業的競爭力與未來提供一條新的出路、新的策略思維與組織變革的可能性，實現 「從做大、做強，到共好、共贏」的產控願景！

台灣產業控股協會攜手台灣併購與私募股權協會兩會理監事(台灣產業控股協會/提供)
台灣產業控股協會攜手台灣併購與私募股權協會兩會理監事(台灣產業控股協會/提供)

併購 朱志洋

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