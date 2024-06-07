國泰投信董座張錫：真假AI難辨 不如投資一籃子大型股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信舉辦「2024下半年投資展望」分享會（國泰投信/提供）
國泰投信舉辦「2024下半年投資展望」分享會（國泰投信/提供）

國泰投信舉辦「2024下半年投資展望」分享會，建議投資人可關注美國費城半導體指數。

國泰投信旗下「國泰費城半導體（00830）」為全台唯一追蹤美國費半指數的ETF，指數今年以來截至5月31日，漲幅23.1%，今年4月更調整指數成分股比重，目前前三大分別為輝達、博通跟超微，調整過後更有利搭上這波AI成長動能，後續潛力值得期待。國泰投信董事長張錫指出，「AI半導體第一、二局才剛開打，但是投資人很難分辨真假AI，利用追蹤國際指數的半導體ETF，投資一籃子大型股是比較聰明的作法。」

美聯準會(Fed)自2023年停止升息以來，降息時程不斷延後，市場迫切尋找此時最佳投資建議，究竟是高漲的股海還是殖利率浮動的債市？彭博數據指出，過往最後一次升息至降息前(1995/2/1-2019/7/31)，股債多半會上漲。張錫提到，過去四次降息循環前美債跟美股大盤走勢，發現費城半導體指數表現相對突出，平均漲幅超過2成，若排除2000年科技泡沫不計，漲幅則高達4成以上，今年初以來費半指數已多次創高，也讓市場注意到國泰費城半導體表現亮眼，5月份單月的基金規模就增加逾36.7億元。

張錫建議，投資人將資產配置分為「核心」跟「衛星」兩大部位，年輕人有穩定收入，不要擔心震盪，「核心」部位以大盤成長型ETF為主，「衛星」部位搭配趨勢主題型ETF；接近退休或已經退休的樂齡族，也不要恐懼成長，「核心」可以是高股息和債券ETF，但不能沒有趨勢型的「衛星」部位，才有機會兼顧固定收益的同時，提高資產成長率。

現階段最佳的「衛星」趨勢主題部位以半導體產業為主，因兼具成長和報酬指標，國泰在2019年早已洞悉市場先機，與成立超過50年的國際知名指數公司納斯達克跨國合作，推出全台唯一追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體，聚焦30家美國上市、全球半導體龍頭企業，且至少要有1億美元以上的市值，打造半導體產業的夢幻名單，包括上游IC設計、設備與材料廠高通、艾司摩爾；中游IC製造的輝達、超微和台積電（2330）；以及下游IC封測大廠艾克爾國際科技等都是其成分股。

國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠分享下半年投資展望，提及今年以來美國、加拿大、歐洲、台日多國股市都刷出新高點，美國重要指數包括納斯達克指數和美國費城半導體指數報酬超過11%和23%，樂觀看待未來台股長期的表現。

他進一步分析，2023年半導體產業自谷底翻身，開啟多頭循環，全球半導體營收來到5,200多億美元，調查機構就推估2030年AI會推升全球半導體營收至1兆美元，AI題材從2023年因ChatGPT問世掀起巨浪，可以看到今年初的美國消費電子展(CES)和本周全球注目的台北國際電腦展(Computex)，全是滿滿的AI PC和AI手機應用趨勢，半導體已度過低谷期，後續出貨轉強，獲利有機會向上更快成長，美國費城半導體指數漲勢有機會延續。

不過他也提醒投資人，這波AI新時代主要驅動的還是大型企業，在選擇半導體ETF時要考量投資大市值公司會比小公司來的更有成長性。此外，打包完整半導體供應鏈的ETF，又比只選單一上游或下游產業更佳，相關題材至少還有10年以上潛在商機，抱緊才賺得到錢，善用定時定額，投資AI創造財富。

國泰費城半導體ETF(00830)基金檔案(國泰投信/提供)
國泰費城半導體ETF(00830)基金檔案(國泰投信/提供)

半導體 美國

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