經部：電價漲幅相對和緩

台灣美國商會最新白皮書關切能源議題，經濟部昨（6）日回應，我國電價是由跨領域專家進行專業審議，並兼顧反映成本、穩定電價及物價，近年累計漲幅較其他國家和緩。

經濟部指出，面對俄烏戰爭後的能源危機，我國電價漲幅相對其他國家明顯較低，例如許多國家直接反映在價格，2020至2023年間各國工業電價累積調幅，日本為36%、南韓87%、德國34%、法國160%、英國126%，但台灣工業電價調幅約僅上漲三成，相對和緩。

經濟部表示，感謝美國商會建議，會持續聽取產業意見，公私合作吸引本國與外商投資。希望社會各界支持強化電力基礎建設，抓住AI商機。

國發會主委劉鏡清表示，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會成員持續投資台灣。

劉鏡清強調，未來台灣產業發展將聚焦AI和半導體雙核心，在既有基礎上打造護國群山，台美間上下游產業緊密合作，政府將規劃並編列預算，於北部或南部成立台灣Tech Hub（科技研發中心），含括AI中心、先進科技研究中心、創新及創業中心等。

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