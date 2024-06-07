通膨飆高衝破2%警戒線 蔬果價格、外食費續揚

通膨又升溫，行政院主計總處昨（6）日發布今年5月消費者物價指數（CPI）年增率2.24%，再度飆破2%通膨警戒線，為近三個月新高，主要因蔬果價格、外食費、房租續呈上漲，且6月通膨率可能會比5月高。

中央銀行預計13日舉行理監事會議決議利率政策，央行總裁楊金龍昨日在立法院財委會直言，升息與否，通膨是首要考量，昨日主計總處公布5月通膨率再擴大，且6月漲勢未歇，是否影響央行決策受到關注。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，推升5月通膨率的因素有八成來自蔬果、蛋類，主因天候不穩，蔬果價格上揚；蛋價隨著高基數效應遞減，年減幅縮小，抑制不了其他項目的漲幅。這兩大因素是5月通膨率升高主因。

曹志弘還提及，外食費及房租續呈上漲，加上部分醫療院所調升掛號費、4月起電價調漲，以及跨境旅遊需求殷切，支撐娛樂服務費用價格，都推升了通膨率。

其中房租類漲2.6%，為28年來最高。但曹志弘說，房租上漲並非通膨升溫主因，5月通膨率較4月高出近0.3個百分點，其中僅0.04個百分點來自房租，卻有0.25個百分點來自蔬果、蛋類，是導致5月CPI上揚的主因。

至於外界關注外食費，5月月增0.27%，比4月的0.2%略高，漲幅擴大。曹志弘指出，外食費上漲因素眾多，食材成本、電費、房租、人事費用等都有影響，電價調漲是否帶動新一波漲勢，還要再觀察，若觀察年增率，5月外食費漲2.79%，是近二年半來新低。

對於整體物價情勢，曹志弘表示，商品類若排除蔬菜、水果，其餘價格其實相當平穩，漲幅約在1%左右；服務類則因外食、房租還持續上漲，且具有僵固性，這部分民眾確實較有感，但整體物價漲勢並未擴大，也沒有看到輸入性通膨跡象。

楊金龍昨日表示，目前國內每月至少購買一次的民生用品物價慢慢下降。曹志弘表示，據主計總處5月調查，每月至少購買一次者漲2.96%，主因蔬果、外食費及醫療費用漲幅較高。

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