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通膨再升溫…蔬果漲 5月CPI年增2.24%

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處昨發布五月CPI年增率百分之二點二四，主因蔬果價格上漲及蛋價跌幅縮小。記者曾學仁／攝影
主計總處昨發布五月CPI年增率百分之二點二四，主因蔬果價格上漲及蛋價跌幅縮小。記者曾學仁／攝影

通膨又升溫！行政院主計總處昨（六）日發布二○二四年五月物價調查結果，五月ＣＰＩ年增率百分之二點二四，再度飆破百分之二通膨警戒線，為近三個月新高，扣除蔬果、能源後的核心ＣＰＩ年增率同步走高，升至百分之一點八四。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，主因蔬果價格上漲及蛋價跌幅縮小。

由於六月有夏月電價調漲，加上曹志弘也坦言，如果天候持續不穩，研判六月通膨率會比五月略高一點。

曹志弘指出，推升五月通膨率的因素有八成來自蔬果、蛋類，主因天候不穩，蔬果價格上揚，加以蛋價高基數效應遞減，蛋價跌幅（與去年同月比較）已不如上月，這兩大因素是讓五月通膨率升高的主要因素。

此外，曹志弘還提及，外食費及房租續呈上漲趨勢，加上部分醫療院所調升掛號費及四月起電價調漲，以及跨境旅遊需求仍殷，支撐娛樂服務費用價格所致，惟蛋類因需求降低及上年缺蛋期間比較基期較高而下跌，抵銷部分漲幅。

其中，房租類漲百分之二點六，為廿八年來最高。但曹志弘說，房租上漲並非推升五月通膨率的主因，五月通膨率比四月高出○點三個百分點，來自房租的貢獻只有○點○四個百分點，來自蔬果、蛋類的貢獻達○點二五個百分點，因此五月通膨率上揚的貢獻仍是來自蔬果、蛋類。

至於外界關注的外食費，五月漲勢月增百分之○點二七，比四月百分之○點二略高，漲幅擴大，曹志弘指出，外食費上漲因素眾多，食材成本、電費、房租、人事等都有影響，民眾關心電價調漲是否帶動外食費有新一波漲勢，這部分則要再觀察，但若以年增率來觀察，五月外食費漲百分之二點七九，是近二年半來新低，但仍高於百分之二。

曹志弘表示，若排除蔬菜、水果，其餘價格平穩，漲幅約百分之一；服務類則因外食、房租還持續上漲，且具有僵固性，這部分民眾確實較有感，但整體物價漲勢沒有擴大跡象。

外食 通膨 電價

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