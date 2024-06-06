商研院：服務業邁向準繁榮 須留意不均衡復甦
商研院今天發布最新商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數已連續20個月上升，預測到10月可續升到1.6243個標準差，進入「準繁榮」境界；但疫後領先復甦的住宿餐飲業今年3月成長明顯遲緩，須留意「不均衡復甦」可能。
商研院表示，5個景氣循環同行子指標之中，一般循環趨勢值均達到長期趨勢值（100），唯獨住宿餐飲業自去年6月以來的走勢開始減緩並加速向下，到今年3月，循環趨勢值已從去年5月的最高點103.6降為99.41，4月又降為98.8。
商研院指出，這顯示一般商業服務業復甦步調穩健，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，值得注意。
另一方面，領先指標綜合指數雖在今年4月脫離衰退之境、步入復甦，商研院提醒，民間固定投資與失業給付初次認定受理件數增加，隱含著未來景氣要持續強勁復甦的不確定風險。
商研院指出，疫後商業服務業領先復甦，呈現內熱外冷，不過現在隨著商品出口復甦，工業對經濟成長的貢獻趕上服務業；出口的結構上，AI熱潮將半導體與電子資通訊產業推向歷史高峰，但國際市場競爭加上兩岸關係變化，讓傳產墜入衰退深淵。
同時，商業服務業當中，疫後領先復甦的住宿餐飲業，也因經不起物價上漲與缺工的壓力，而開始呈現衰退跡象。商研院直言，不均衡通膨不只發生在國際社會，台灣經濟亦然。
為促進產業升級與改善產業結構，商研院認為，必要的新投資促進，以及新人才培養、新技術能力的人力培訓均是重點，真正需要的是「以新代舊」的質變，而不是「以大帶小」的量變。
商研院不諱言，高科技因人才難覓影響新投資進程，小型商業服務業因缺工而歇業，這發生在景氣復甦而非衰退期間，歷史上少有，呼籲資金充裕、基礎科技進步的台灣，需有新思維的有效行動。
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