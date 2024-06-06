商研院：服務業邁向準繁榮 須留意不均衡復甦

中央社／ 台北6日電

商研院今天發布最新商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數已連續20個月上升，預測到10月可續升到1.6243個標準差，進入「準繁榮」境界；但疫後領先復甦的住宿餐飲業今年3月成長明顯遲緩，須留意「不均衡復甦」可能。

商研院表示，5個景氣循環同行子指標之中，一般循環趨勢值均達到長期趨勢值（100），唯獨住宿餐飲業自去年6月以來的走勢開始減緩並加速向下，到今年3月，循環趨勢值已從去年5月的最高點103.6降為99.41，4月又降為98.8。

商研院指出，這顯示一般商業服務業復甦步調穩健，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，值得注意。

另一方面，領先指標綜合指數雖在今年4月脫離衰退之境、步入復甦，商研院提醒，民間固定投資與失業給付初次認定受理件數增加，隱含著未來景氣要持續強勁復甦的不確定風險。

商研院指出，疫後商業服務業領先復甦，呈現內熱外冷，不過現在隨著商品出口復甦，工業對經濟成長的貢獻趕上服務業；出口的結構上，AI熱潮將半導體與電子資通訊產業推向歷史高峰，但國際市場競爭加上兩岸關係變化，讓傳產墜入衰退深淵。

同時，商業服務業當中，疫後領先復甦的住宿餐飲業，也因經不起物價上漲與缺工的壓力，而開始呈現衰退跡象。商研院直言，不均衡通膨不只發生在國際社會，台灣經濟亦然。

為促進產業升級與改善產業結構，商研院認為，必要的新投資促進，以及新人才培養、新技術能力的人力培訓均是重點，真正需要的是「以新代舊」的質變，而不是「以大帶小」的量變。

商研院不諱言，高科技因人才難覓影響新投資進程，小型商業服務業因缺工而歇業，這發生在景氣復甦而非衰退期間，歷史上少有，呼籲資金充裕、基礎科技進步的台灣，需有新思維的有效行動。

景氣 餐飲業

延伸閱讀

勞長何佩珊專訪／勞保不會倒 撥補逐年增加

餐飲缺工被迫縮短營業時間 雲林6業者徵才釋出近百職缺

美長照需求日增 缺工情況卻遲遲難解 主因待遇太差

缺工缺料...捷運東環段工程流標 北巿議員籲地方設物調公式標準

相關新聞

經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢...

經長不支持補貼台電 認為電價一定要反映成本

台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免台電倒閉，經濟部長郭智輝昨天在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持...

童子賢連任玉山科技協會理事長 施宣輝新任副理事長

台灣玉山科技協會6日晚間召開理監事會議，選出正副理事長及監事會召集人，由和碩聯合科技董事長童子賢和鈺創科技董事長盧超群分...

郭智輝：核二核三可延役20、30年

經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會，在野立委鄭正鈐、張啟楷、賴士葆等人質詢新經長對於核電的態度，他表示個人不排除核電，只...

AI電力需求大爆發…郭智輝：光電優先 搭配儲電、水力

台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引全球ＡＩ大咖雲集台北，輝達等公司並宣布要加碼投資台灣，未來ＡＩ用電需求恐將超過經濟...

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。