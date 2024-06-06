美商會發布2024年台灣白皮書 國發會：盼持續投資台灣

台灣美國商會6日發表「2024年台灣白皮書」，代表政府接受白皮書的國發會主委劉鏡清表示，美國一直是台灣重要經貿夥伴，未來將有更多合作機會，希望美國商會會員持續投資台灣。

劉鏡清強調，未來台灣產業發展將聚焦在AI產業和半導體的雙核心上，推動產業平衡發展，在原有強大的半導體產業基礎之上，結合AI產業，打造護國群山，不論在AI或半導體產業，台美之間都有上下游產業的緊密合作關係，期待商會與我們一起努力。

另，劉鏡清還提到，政府將規劃並編列相關預算，於北部或南部成立台灣tech hub，含括AI中心、先進科技研究中心、創新及創業中心，以推動AI等產業之發展，國發基金亦將於未來加大投資量能。

劉鏡清也指出，在良好法規實務方面，我國為進一步落實「台美21世紀貿易倡議」之良好法制相關規範，已持續優化我國法制作業程序，如草案預告60天等，以推動法規透明化，並強化公眾參與。另為吸引外國人才來台，國發會將與相關部會討論有關簡化簽證、生活及就學等議題，及舉辦人才招聘相關活動。

國發會表示，未來將持續透過與各部會、商會等公私部門協力，共同為優化台灣經商環境而努力。

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