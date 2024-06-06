美國商會對電價提建言 經濟部：台灣電價穩定、審議透明

有關6日台灣美國商會公布「2024年台灣白皮書」，強調台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度一事，經濟部回應表示，我國電價費率審議是依據電業法第49條及電價公式規定辦理，採專業電價審議之公開透明方式進行，也考量電業成本及社會情勢等因素綜合決議電價調幅，兼顧反映成本、穩定電價及物價。

經濟部指出，我國現有電價審議機制，一年檢討二次， 在每年4月及10月檢討電價，電價審議會是由消保團體、工總、商總及電力、經濟、法律、財務會計等領域學者專家及政府機關一起參與，進行專業審議，也會將各項電價成本及績效指標充分揭露。

俄烏戰爭後的能源危機，我國電價漲幅相對其他國家明顯較低，例如許多國家直接反映於價格，2020至2023年間各國工業電價累積調幅，日本為36%、韓國87%、德國34%、法國160%及英國126%，而台灣工業電價調幅約僅上漲三成，相對和緩，即是考量民生物價和產業競爭力。

經濟部強調，感謝台灣美國商會建議，會持續聽取產業建議，公私部門攜手，吸引本國與外商投資，也請社會各界支持強化電力基礎建設，抓住AI商機。

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