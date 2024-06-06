台電預計發行107.5億元公司債 獲「twAAA」評等

中華信評今天授予台灣電力股份有限公司（台電；twAAA／穩定／twA1+）預計發行之113年度第3期無擔保普通公司債的債務發行信用評等等級為「twAAA」。台電該公司債發行總額為新台幣 107.5億元。

台電截至2023年12月底時資產負債表上約有1.5兆元的借款，且並無以資產擔保之借款。中華信評授予台電無擔保普通公司債的債務發行信用評等，與台電的發行體信用評等在相同等級，因為此筆債務發行為中華信評認定之適格投資級受監管公用事業的無擔保借款。

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