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再突破2%通膨警戒線！5月CPI年增2.24% 房租創28年新高

中央社／ 台北6日電
主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增2.24%，再次突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率同步走高，升抵1.84%。聯合報系資料照。記者黃仲裕／攝影
主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增2.24%，再次突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率同步走高，升抵1.84%。聯合報系資料照。記者黃仲裕／攝影

主計總處今天公布5月消費者物價指數CPI）年增2.24%，再次突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率同步走高，升抵1.84%。主計總處官員指出，天候不穩導致蔬果價格上漲，是CPI漲勢擴大的關鍵。

中央銀行預計13日舉行理監事會議決議利率政策，央行總裁楊金龍今天於立法院財委會備詢時直言，升息與否，通膨是首要考量。

不過，根據主計總處發布的物價統計，今年4月物價漲幅收斂，跌至2%以下，5月卻又擴大，升至2.24%。

主計總處專門委員曹志弘說明，5月CPI漲幅較4月增加0.03個百分點，上漲力道有8成來自蔬果及蛋類；蔬菜水果受到4月下旬天候不穩影響，價格上漲，蛋類則因去年缺蛋期間的高基數效應遞減，跌幅縮小，使得CPI漲幅擴大。

值得注意的是，5月房租年增2.6%，創28年最大漲幅。曹志弘表示，房租對整體CPI上漲影響不及蔬果，但也提供一定推力。

曹志弘指出，自111年7月起，房租漲勢擴大、突破2%，中間略有震盪，但指數居高的趨勢延續至今。

曹志弘分析房租漲勢擴大的原因，第一，近年物價漲幅較大，房東考量整體物價水準居高，便可能調漲租金；二是住宅維修成本居高；三是升息、房價上漲，都會增加房屋持有成本，這3項因素短期不會消失，且房租價格本來就有僵固性，漲幅收斂速度較慢。

至於外界關注的外食費，由於去年高基數效應仍在，5月年增率2.79%，創29個月以來新低，但月增0.27%、漲幅擴大。曹志弘表示，外食費上漲因素眾多，食材成本、電費、房租、人事費用等都有影響，社會大眾關心電價調漲是否帶動外食費有新一波漲勢，這部分要再觀察。

展望6月物價概況，曹志弘表示，最近常常下雨，天候不穩會導致蔬菜水果價格波動，CPI漲幅可能再擴大，但核心CPI應波動有限。

曹志弘分析，商品類若排除蔬菜、水果，價格其實相當平穩，漲幅約在1%左右，服務類則因外食、房租還在上漲，且具有僵固性，這部分民眾較有感，但整體物價漲勢沒有擴大跡象，通膨壓力沒有增加，也沒有看到輸入性通膨的跡象。

CPI 升息 房租 消費者物價指數 通膨

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