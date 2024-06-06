快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

志聖董座梁茂生申報轉讓予家族閉鎖型控股 接班傳承

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB半導體設備大廠志聖工業（2467）董事長梁茂生於本月3日申報，將以鉅額逐筆交易方式，於6月6日起至7月5日期間，轉讓共1,000張志聖持股予家族閉鎖型控股公司-海杏投資(股)公司。志聖董事長梁茂生。記者尹慧中攝影
PCB半導體設備大廠志聖工業（2467）董事長梁茂生於本月3日申報，將以鉅額逐筆交易方式，於6月6日起至7月5日期間，轉讓共1,000張志聖持股予家族閉鎖型控股公司-海杏投資(股)公司。志聖董事長梁茂生。記者尹慧中攝影

PCB半導體設備大廠志聖工業（2467）董事長梁茂生於本月3日申報，將以鉅額逐筆交易方式，於6月6日起至7月5日期間，轉讓共1,000張志聖持股予家族閉鎖型控股公司-海杏投資(股)公司。

志聖說明，此次股權轉讓旨在接班傳承並加強家族企業的長期穩定性和持續發展，有助於進一步鞏固家族對公司的持股結構，增強管理團隊的穩定性。

志聖強調，這一變動不會影響公司的日常運作、管理結構及經營策略，公司仍將繼續秉持原有的經營理念和戰略目標，致力於為股東創造長期價值。

半導體 志聖 股東

延伸閱讀

邀韓國瑜吃「韓江烤肉」 江啟臣團隊：正副院長相約已久

增強食物鹹味！日本研發「提味湯匙」 能讓食物變得更好吃

亞泥6月5日停牌 傳與香港掛牌子公司亞泥中國私有化有關

涉非法招攬投資房地產基金 美商建高控股創辦人100萬交保

相關新聞

再突破2%通膨警戒線！5月CPI年增2.24% 房租創28年新高

主計總處今天公布5月消費者物價指數（CPI）年增2.24%，再次突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率...

志聖董座梁茂生申報轉讓予家族閉鎖型控股 接班傳承

PCB半導體設備大廠志聖工業（2467）董事長梁茂生於本月3日申報，將以鉅額逐筆交易方式，於6月6日起至7月5日期間，轉...

通膨又升溫！5月CPI漲2.24% 再度飆破2%警戒線

通膨又升溫！行政院主計總處6日發布2024年5月物價調查結果，5月CPI年增率2.24%，再度飆破2%通膨警戒線。今年1...

東協為「台商前往世界跳板」 經部次長陳正祺：盼結合AI促醫衛出口

供應鏈重組趨勢下，經濟部次長陳正祺表示，東協是台商前往世界最好、最具基礎的跳板，投資產業多元，經濟部將推動「境外關內、境...

陳冲談川普：從小鬼當家到狂人當家，不要喜劇變悲劇

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「小鬼當家 問道於盲」為題指出，在1992年因為川普的要求，所以之後上映的電影「小鬼當家...

AI Labs亞灣研發總部今揭牌 陳其邁：感謝「海軍陸戰隊」搶灘

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）今天在高雄舉行亞灣研發總部揭牌儀式。到場見證的高雄市長陳其邁說，台灣人工智慧實驗室早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。