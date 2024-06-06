志聖董座梁茂生申報轉讓予家族閉鎖型控股 接班傳承
PCB半導體設備大廠志聖工業（2467）董事長梁茂生於本月3日申報，將以鉅額逐筆交易方式，於6月6日起至7月5日期間，轉讓共1,000張志聖持股予家族閉鎖型控股公司-海杏投資(股)公司。
志聖說明，此次股權轉讓旨在接班傳承並加強家族企業的長期穩定性和持續發展，有助於進一步鞏固家族對公司的持股結構，增強管理團隊的穩定性。
志聖強調，這一變動不會影響公司的日常運作、管理結構及經營策略，公司仍將繼續秉持原有的經營理念和戰略目標，致力於為股東創造長期價值。
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