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通膨又升溫！5月CPI漲2.24% 再度飆破2%警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
通膨又升溫！行政院主計總處6日發布2024年5月物價調查結果，5月CPI年增率2.24%，再度飆破2%通膨警戒線。今年1~5月CPI漲2.24%。圖／聯合報系資料照片
通膨又升溫！行政院主計總處6日發布2024年5月物價調查結果，5月CPI年增率2.24%，再度飆破2%通膨警戒線。今年1~5月CPI漲2.24%。圖／聯合報系資料照片

通膨又升溫！行政院主計總處6日發布2024年5月物價調查結果，5月CPI年增率2.24%，再度飆破2%通膨警戒線。今年1~5月CPI漲2.24%。

主計總處指出，5月CPI漲2.24%，主因蔬果價格受天候不穩影響上漲，外食費及房租續呈上漲趨勢，加上部分醫療院所調升掛號費及4月起電價調漲，以及跨境旅遊需求仍殷。支撐娛樂服務費用價格所致，惟蛋類因需求降低及上年缺蛋期間比較基期較高而下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.86%，再剔除能源之總指數（即核心CPI），漲1.84%，17項重要民生物資，則漲0.22%。

CPI 物價 通膨

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