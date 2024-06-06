東協為「台商前往世界跳板」 經部次長陳正祺：盼結合AI促醫衛出口

供應鏈重組趨勢下，經濟部次長陳正祺表示，東協是台商前往世界最好、最具基礎的跳板，投資產業多元，經濟部將推動「境外關內、境內關外」策略，持續協助企業海外布局，未來希望結合AI技術，促成台灣醫衛產品和服務出口。

陳正祺今天出席「2024東協台商一千大調查暨論壇」致詞表示，中國曾經是全世界的生產基地，雖然中國在全球製造業生產比重仍占1/3，不過近年隨著美中角力、國際局勢變動，供應鏈產生巨大重組，政府推動新南向政策協助業者分散市場，與國際趨勢不謀而合。

陳正祺引述聯合國數據統計，2016至2022年東協占全球總投資比重成長11.5%，全球對東協投資金額成長96%，同期東協占全球貿易比重從6.9%，上升至7.7%，貿易總額成長73%，顯示東協在全球經貿版圖占有重要地位。

陳正祺表示，總統賴清德提出願景要將台灣打造成經濟日不落國，讓台商到世界各地布局，在新南向政策基礎上，東協更加重要。

他進一步指出，經濟部長郭智輝上任後提出「境外關內、境內關外」產業政策。境外關內的重點是把台商帶往全球布局，尤其東南亞地區，台商海外布局更是國力的延伸，讓企業繼續走向世界，也讓世界越來越需要台灣。

境內關外方面，則引進世界品牌、製造技術和管理技術，讓世界帶進台灣，深化台灣與國際連結、建立互惠關係。

陳正祺表示，東協是台商前往世界最好、最具基礎的跳板，台商在東協國家投資產業多元，從早期的紡織等傳產，到現在的資通訊、半導體、電動機車產業，越南和馬來西亞則有智慧城市、生技醫療和保健食品等投資。

展望未來，陳正祺表示，希望整合台灣醫衛能量和最新AI技術，和東協國家合作、提升醫療體系數位化，促成台灣醫衛產品和服務出口。

陳正祺表示，經濟部在越南、菲律賓、印尼、緬甸、泰國、印度、柬埔寨及馬來西亞等8國設立台灣投資窗口，協助台商布局。近年國際局勢變化快速，台商以技術本位、贏得信賴，成為國際供應鏈重要夥伴，未來將持續深化與東協國家的關係。

對新南向國家出口變化方面，財政部次長阮清華表示，對新南向國家出口在整體占比達19.5%，躍升為台灣第3大出口市場，值得注意的是，對中國大陸及香港依賴度下降，從占比最高43%降至近期的30%，反觀台灣對美國、東南亞國家出口占比逐漸提高，已成趨勢。

阮清華表示，財政部和8個新南向國家簽署租稅協定，囊括台商對新南向投資額90%，台商都可以享受相關租稅優惠，同時避免雙重課稅。

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