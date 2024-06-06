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全球供應鏈持續變動 資誠：墨西哥是重要一環

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導

後疫情時代短鏈製造及近岸外包趨勢興起，墨西哥成為全球製造業搶攻美國市場的關鍵布局。資誠聯合會計師事務所於6月4日在台北舉辦「墨西哥投資實務研討會」，資誠指出，墨西哥市場目前是不少台商著眼投資的地點，是全球供應鏈調整中重要一環。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌指出，全球供應鏈調整是不可忽視的趨勢，墨西哥製造是重要一環，在消費性電子、電動車及資通訊產業供應鏈佔有一席之地的台商紛紛放眼墨西哥市場，維持或擴大營運量能。

墨西哥商務暨文化辦事處經貿組組長 Francisco Javier Martinez Rodriguez 強調，2023年台灣已成為墨西哥第七大貿易夥伴，雙邊貿易總額超過155億美元。

PwC 墨西哥關稅及間接稅服務 Director Jesus Robles Nacif 和普華國際諮詢股份有限公司經理吳晴芷分別點出墨西哥關稅、IMMEX 系統，以及美國301條款都應是台商特別關注的重點。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆提醒，墨西哥稅改後相關反避稅條款對可能對台商有所影響。陳民卿則指出，當地布局設廠前應就勞工、物流等營運要點應審慎評估。

台商 墨西哥 資誠

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