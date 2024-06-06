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經長不認同撥補台電 政院：是期許台電自己營運順利

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人陳世凱。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人陳世凱。記者黃婉婷／攝影

政府近年撥補台電，維持台電營運，但經濟部長郭智輝昨日表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。對此，行政院發言人陳世凱6日表示，郭智輝是不希望用撥補方式，主要針對未來台電經營狀況，期許不要透過撥補，可以自己順利營運，跟這次1,000億元追加減預算沒有關係。

郭智輝昨日赴立法院進行業務報告並備詢，立委關注台電財務。台電近年因補貼電價導致出現嚴重虧損，行政院因此連年補貼、或現金增資台電達4,000億元，維持台電營運，但台電仍然累虧嚴重。並表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。這也引發外界關注這樣是否對於政院撥補1,000億元會有影響。

陳世凱表示，郭智輝的說法是不希望用撥補方式，而是希望未來台電經營可以不要透過撥補，能夠自己順利營運，跟這次1,000億元追加減預算沒有關係，1,000億元是針對台電在電價上配合政府穩定物價作為，兩者沒有關係。

至於未來的電價漲跌，陳世凱說，台灣有自己審議機制，要看國際燃料價格，依法做決定，現在不會去談電價問題。

另，針對郭智輝提到核二、核三延役20、30年都沒有問題，陳世凱則說，核二、核三延役，關鍵是在有無相關法令，跟過去一直闡述一樣，要確保核安跟核廢料處理，還有社會有共識狀況底下才會討論。

陳世凱強調，非核家園明確寫在法律中，所以依法朝向沒有改變，政策沒有任何變化，郭智輝提到是國際上有延役20年動作，目前行政院態度，就是依法朝向非核家園目標，沒有改變。

台電 電價 非核家園

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