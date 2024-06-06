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輝達研發中心落腳何處？ 政院：尊重商業自由判斷

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

輝達（NVIDIA）將來台設置研發中心，引發外界關注，行政院發言人陳世凱6日指出，目前和輝達沒有新的計畫，但過去的計畫會持續推展，至於要落腳哪個縣市，會尊重商業自由判斷，樂見各縣市對輝達努力招商。

輝達執行長黃仁勳日前表示，將加碼投資台灣，並透露，AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。不過消息都尚未獲得證實，對此，陳世凱今日出席行政院會後記者會時提到，政府一向都很歡迎外商，並支持投資，也會做跨部會基礎建設支持，包含水、電等。

至於是否有新計劃要執行，陳世凱說，目前資訊跟輝達沒有新的計畫，但過去持續合作中計畫會持續進行，並增加台灣研發人才。

不過對於外界猜測輝達落腳地點，陳世凱則說，業者在設廠都會有自己的評估考量，會尊重商業自由判斷，不過也相當樂見每個縣市針對輝達跟其他外商投資努力招商。

超級電腦 輝達

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