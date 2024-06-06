快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

國會職權修法 美國商會：關鍵在如何實施、尚無評論

中央社／ 台北6日電

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法等，台灣美國商會理事長DanSilver今天表示，對於這項修法的許多元素不陌生，美國國會也有類似的聽證權，但最終關鍵在於如何實施和運作，因此目前尚無任何評論。他也強調，美國商會倡議監管透明化，也主張在涉及私人數據時保持適當保密性。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等，相關函文昨天送抵行政院，行政院今天新增行政院會議程，認為上述條文全部窒礙難行，已通過覆議案。

台灣美國商會今天舉行2024台灣白皮書發表會，Dan Silver接受媒體訪問表示，美國商會倡議全面透明化，也主張在涉及私人數據時保持適當的保密性，同時支持台灣的民主制度、以及民主制度下的權力分立。

Dan Silver認為，良好監管制度讓專家意見得以正式、系統化的方式被考慮，並確保行政部門制定法規的人員與所有利害關係者之間有持續的對話。他強調，這是商會近10年來一直在倡導的內容，要落實透明度，就需實踐良好監管制度。

他會後補充，從美國商會的角度來看，這項新立法的許多元素並不陌生，美國國會也有類似的聽證權，但最終關鍵在於其如何實施和運作，所以目前還沒有任何評論，因為仍有待觀察。

立法院 美國商會

延伸閱讀

美國商會：七成成員擔憂綠能供應 盼參與電價討論

經長不支持補貼台電 政院：是對未來期許、無關千億預算

行政院拍板國會改革案全覆議 提7大原因

美國聯邦債務改善無望 長天期美債難有好行情

相關新聞

經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢...

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證...

爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決...

黃仁勳稱研發中心可能靠近台北 蔣萬安妙回：靠愈近最好

輝達（NVIDIA）要在台灣設置研發中心將花落哪裡？執行長黃仁勳昨表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠...

AI Labs亞灣研發總部今揭牌 陳其邁：感謝「海軍陸戰隊」搶灘

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）今天在高雄舉行亞灣研發總部揭牌儀式。到場見證的高雄市長陳其邁說，台灣人工智慧實驗室早...

經長不認同撥補台電 政院：是期許台電自己營運順利

政府近年撥補台電，維持台電營運，但經濟部長郭智輝昨日表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。對此，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。