不補貼台電政策引漲電價疑慮 央行：對經濟影響須研究

行政院兩年來投入4000億元，大力金援台電，減少台電虧損。不過，經濟部長郭智輝昨日拋出不同看法，認為不應由公務預算補貼台電虧損，補助弱勢團體或個人並非透過電價凍漲。經長的談話，讓外界擔心電價將再漲一波。中央銀行總裁楊金龍今（6）日回答立委質詢時表示，未與經濟部討論過此議題，但「我覺得使用者付費」，對於整體經濟狀況的影響，楊金龍認為需要進一步研究。

楊金龍6日赴財委會，進行「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」專題報告。

立委李彥秀質詢楊金龍，是否參與經濟部能源及電價政策重大改變的相關會議？楊金龍說沒有，對於經濟部調整為不補貼台電虧損的規劃，楊金龍說，一般來說，他認為是使用者付費。

李彥秀認為如果不補貼台電虧損，未來用電大戶的電價就會被大幅調漲，將對整體企業及經濟造成影響；楊金龍表示，需要做研究才會知道是否有影響，現在他沒辦法說明，同時，是否影響以及影響程度，與調整幅度及方案也會有關係。

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