快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不補貼台電政策引漲電價疑慮 央行：對經濟影響須研究

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電虧損若沒有補貼，立委擔心電價將再調漲。圖／聯合報系資料照片
台電虧損若沒有補貼，立委擔心電價將再調漲。圖／聯合報系資料照片

行政院兩年來投入4000億元，大力金援台電，減少台電虧損。不過，經濟部長郭智輝昨日拋出不同看法，認為不應由公務預算補貼台電虧損，補助弱勢團體或個人並非透過電價凍漲。經長的談話，讓外界擔心電價將再漲一波。中央銀行總裁楊金龍今（6）日回答立委質詢時表示，未與經濟部討論過此議題，但「我覺得使用者付費」，對於整體經濟狀況的影響，楊金龍認為需要進一步研究。

楊金龍6日赴財委會，進行「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」專題報告。

立委李彥秀質詢楊金龍，是否參與經濟部能源及電價政策重大改變的相關會議？楊金龍說沒有，對於經濟部調整為不補貼台電虧損的規劃，楊金龍說，一般來說，他認為是使用者付費。

李彥秀認為如果不補貼台電虧損，未來用電大戶的電價就會被大幅調漲，將對整體企業及經濟造成影響；楊金龍表示，需要做研究才會知道是否有影響，現在他沒辦法說明，同時，是否影響以及影響程度，與調整幅度及方案也會有關係。

台電 楊金龍 電價

延伸閱讀

【重磅快評】郭智輝的生命意義 大戰卓榮泰的非核價值

經長不支持補貼台電 藍嗆：否決千億追加預算剛好而已

郭智輝不支持補貼台電 柯建銘：暗打國民黨凍漲電價案

AI用電大爆發…經長：盤點電力需求 優先從光電補足缺口

相關新聞

經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢...

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證...

爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決...

黃仁勳稱研發中心可能靠近台北 蔣萬安妙回：靠愈近最好

輝達（NVIDIA）要在台灣設置研發中心將花落哪裡？執行長黃仁勳昨表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠...

AI Labs亞灣研發總部今揭牌 陳其邁：感謝「海軍陸戰隊」搶灘

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）今天在高雄舉行亞灣研發總部揭牌儀式。到場見證的高雄市長陳其邁說，台灣人工智慧實驗室早...

經長不認同撥補台電 政院：是期許台電自己營運順利

政府近年撥補台電，維持台電營運，但經濟部長郭智輝昨日表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。對此，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。