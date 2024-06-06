快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

台灣美國商會發布《2024年台灣白皮書》

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）（左）出席。 記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）（左）出席。 記者林伯東／攝影

台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。

商會指出，保持穩定的電價以及透明的碳費機制，促進潔淨能源之多元發展，以及解決人才短缺之相關政策對於提高企業營運之穩定性至關重要。而在建言華府的篇章中，強調了台灣和美國之間穩固的雙邊關係，此強韌的連結立基於雙方共同的戰略利益、科技合作和蓬勃的貿易投資。商會呼籲華府確保台灣的國防持續獲得跨黨派的支持，就「台美21世紀貿易倡議」達成共識，並盡速推動美台避免雙重課稅協議。在全球局勢快速演變的情勢下，台灣應利用其科技量能推動經濟成長，擴大其國際影響力。同時，在台灣人口快速高齡化的挑戰下，政府更應正視民眾對於高齡政策以及創新治理的需求，與業界協力並進，更能有效應對未來多重挑戰。

台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）（左）出席。 記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與美國商會執行長林博智（Patrick P. Lin）（左）出席。 記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）出席說明。 記者林伯東／攝影
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）出席說明。 記者林伯東／攝影

美國商會

延伸閱讀

美國商會2024台灣白皮書 籲穩定電價及透明碳費機制

美商會稱突漲電價不利企業 藍委籲經長將核能納考量

美國商會公布2024台灣白皮書 期盼電價穩定

經長：不支持補貼台電 強調企業財務靠自己努力

相關新聞

經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢...

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證...

爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決...

黃仁勳稱研發中心可能靠近台北 蔣萬安妙回：靠愈近最好

輝達（NVIDIA）要在台灣設置研發中心將花落哪裡？執行長黃仁勳昨表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠...

不補貼台電政策引漲電價疑慮 央行：對經濟影響須研究

行政院兩年來投入4000億元，大力金援台電，減少台電虧損。不過，經濟部長郭智輝昨日拋出不同看法，認為不應由公務預算補貼台...

輝達加碼投資台灣落腳處？ 政院：尊重商業判斷

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台參加COMPUTEX，引發旋風，他更透露AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。