台灣美國商會發布《2024年台灣白皮書》
台灣美國商會今天在台北發布《2024年台灣白皮書》，呼籲台灣政府增進與產業之合作，持續精進投資環境，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。
商會指出，保持穩定的電價以及透明的碳費機制，促進潔淨能源之多元發展，以及解決人才短缺之相關政策對於提高企業營運之穩定性至關重要。而在建言華府的篇章中，強調了台灣和美國之間穩固的雙邊關係，此強韌的連結立基於雙方共同的戰略利益、科技合作和蓬勃的貿易投資。商會呼籲華府確保台灣的國防持續獲得跨黨派的支持，就「台美21世紀貿易倡議」達成共識，並盡速推動美台避免雙重課稅協議。在全球局勢快速演變的情勢下，台灣應利用其科技量能推動經濟成長，擴大其國際影響力。同時，在台灣人口快速高齡化的挑戰下，政府更應正視民眾對於高齡政策以及創新治理的需求，與業界協力並進，更能有效應對未來多重挑戰。
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