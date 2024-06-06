快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

影／談台灣經濟景氣 楊金龍：復甦但不是很強勁

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍在立法院答詢時表示，根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。記者陳正興／攝影
中央銀行總裁楊金龍在立法院答詢時表示，根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。記者陳正興／攝影

中央銀行下周四將召開第2季理監事會議，央行總裁楊金龍上午前往立法院財政委員會進行專案報告，對於央行理監事會議是否會再給外界驚喜，閉口不談。

立委在質詢時提到經濟成長率問題時，楊金龍表示，央行根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，楊金龍認為，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。

中央銀行總裁楊金龍在立法院答詢時表示，根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。記者陳正興／攝影
中央銀行總裁楊金龍在立法院答詢時表示，根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。記者陳正興／攝影
中央銀行總裁楊金龍上午前往立法院財政委員會備詢，對於央行理監事會議是否會再給外界驚喜，閉口不談。記者陳正興／攝影
中央銀行總裁楊金龍上午前往立法院財政委員會備詢，對於央行理監事會議是否會再給外界驚喜，閉口不談。記者陳正興／攝影

央行 楊金龍 經濟成長率

延伸閱讀

沈伯洋：林國成、張啟楷續挺錢坑法案 政治判斷有問題

黃仁勳讚「有夠水啦」是什麼話？ 立委要求教育部提報告

央行：日圓貶值有利半導體 影響工具機出口

楊金龍談亞幣…未出現競貶現象

相關新聞

經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢...

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

輝達執行長黃仁勳來台掀起旋風，在台第二座研發中心落腳何處，備受矚目，民進黨立委林岱樺昨在臉書發文，「感謝郭智輝部長間接證...

爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決...

黃仁勳稱研發中心可能靠近台北 蔣萬安妙回：靠愈近最好

輝達（NVIDIA）要在台灣設置研發中心將花落哪裡？執行長黃仁勳昨表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠...

AI Labs亞灣研發總部今揭牌 陳其邁：感謝「海軍陸戰隊」搶灘

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）今天在高雄舉行亞灣研發總部揭牌儀式。到場見證的高雄市長陳其邁說，台灣人工智慧實驗室早...

經長不認同撥補台電 政院：是期許台電自己營運順利

政府近年撥補台電，維持台電營運，但經濟部長郭智輝昨日表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。對此，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。