影／談台灣經濟景氣 楊金龍：復甦但不是很強勁
中央銀行下周四將召開第2季理監事會議，央行總裁楊金龍上午前往立法院財政委員會進行專案報告，對於央行理監事會議是否會再給外界驚喜，閉口不談。
立委在質詢時提到經濟成長率問題時，楊金龍表示，央行根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，楊金龍認為，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。
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