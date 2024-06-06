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美國商會2024台灣白皮書 籲穩定電價及透明碳費機制

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會6日發表「2024年台灣白皮書」，台灣美國商會會長 Dan Silver 表示，新政府有機會開創新局，其中又以保持穩定的電價以及透明的碳費機制，促進潔淨能源的多元發展，以及解決人才短缺的相關政策對於提高企業營運的穩定性至關重要。

白皮書指出，為了增強能源韌性，台灣應加速部署再生能源來源，尤其是因應高需求產業如半導體等。執行透明的電價審查制度，可提高電價的可預測性與穩定性，讓企業在規劃與投資時更有信心。若能針對電價變動定期對外溝通，並採行能夠反映各產業不同條件的機制，有助於維持具有成本競爭力的環境，以利外資布局。

白皮書提到，突然的電價調漲不但會影響企業營運，也阻礙企業成長，穩定的電價是所有國際投資所關注的，不管是透過政府電價審議委員會，或企業諮詢平台，在台的國際企業也應可代表，以增進資訊交流，以提供對電價更多元的意見。

此外，台灣美國商會也呼籲，在全球局勢快速演變的情勢下，台灣應利用其科技量能推動經濟成長，擴大其國際影響力。同時，在台灣人口快速高齡化的挑戰下，政府更應正視民眾對於高齡政策以及創新治理的需求，與業界協力並進，更能有效應對未來多重挑戰。

台灣美國商會表示，在2023年白皮書提出的95項議題中，有5項得到解決並有25項有具體進展。

美國商會 電價

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