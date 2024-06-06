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賴總統：新政府引領AI新時代壯大國力 造福人民

中央社／ 台北6日電

總統賴清德今天表示，新政府的目標是要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟，政府會持續協助中小企業落實數位轉型與淨零轉型，促成AI產業化，產業AI化，推動台灣成為人工智慧島，引領台灣在AI新時代的發展繼續壯大國力，造福人民。

總統賴清德上午在總統府接見社團法人中國工程師學會（簡稱中工會）113年度各項獎章得獎人，總統恭喜得獎人與得獎單位，也感謝與會者的努力與付出，一起推動國家工程建設與高科技發展。

總統指出，得獎人來自產官學研涵蓋IC、資通訊、機械、鋼鐵等各個領域，每位都有卓越表現，是工程人員的最佳表率。

總統強調，新政府的目標是要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟，政府會持續協助中小企業落實數位轉型與淨零轉型，推動智慧與淨零科技的產業發展，要善用台灣的優勢，促成AI產業化，產業AI化，推動台灣成為人工智慧島，引領台灣在AI新時代的發展繼續壯大國力，造福人民。

他表示，同時也要讓台灣在未來世界有強大的競爭力，占有關鍵地位，也因此不論是量子電腦、機械人或精準醫療等各領域的前瞻科技，都要積極投入，帶動整體國家的發展。

總統感謝中工會理事長楊正宏與成員，積極推動工程產業輸出，讓台灣與世界接軌，透過國際交流合作，推動台灣高科技發展，包括上個月中工會主辦的「亞洲太平洋工程組織聯盟會員大會暨研討會」，呈現台灣在工程領域的發展情形，提升台灣的國際能見度。

總統說，今天下午中工會即將舉辦的年會也響應政府2050淨零轉型的發展政策，將主題設為「工程領航智慧永續」，他感謝中工會的用心，用行動來協助台灣產業發展，能夠與時俱進，也相信得獎人對於當今世界的各項挑戰，不論是淨零轉型、數位轉型或全球產業鏈重組的趨勢都非常關心，也有專業見解並能做出具體貢獻。

總統指出，兩位新任會士台灣海洋大學校長許泰文、中興大學終身特聘教授蔡清標在離岸風電、海洋工程等領域的研究表現非常傑出，曾經獲得美國史丹福大學列入全球前2%頂尖科學家的榜單，都是台灣之光。未來台灣不僅要發揮海洋國家的優勢，持續探索海洋，也要競逐太空，發展中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

他強調，要達到這些目標，需要大家貢獻專業，提供寶貴意見。今天是工程師節，總統祝福與會者工程師節快樂、端午佳節快樂。

太空 永續

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