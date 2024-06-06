爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定。高雄市長陳其邁今天出席台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部揭牌典禮時，被媒體問到「這代表爭取研發中心來高雄出局了嗎？」陳其邁說，有注意到黃仁勳的談話，「我們就繼續努力」。

針對是否想爭取輝達在高雄設立研發中心，「會提供什麼條件？」陳其邁說，現在鴨子划水，「不能講太多」，不能洩漏高雄所提的建議。

媒體繼續追問陳其邁，高雄市是否想爭取伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）來高雄，所以要去會見美超微的創辦人、總裁暨執行長梁見後？陳其邁說，「同樣一句話，繼續努力」，現場媒體響起一片笑聲。

陳其邁說，他承認與梁見後已經見過面，「因為照片都被看到了，就沒辦法」，他向梁見後介紹高雄的投資環境、提供哪些服務、怎樣能與他有更多的產業連結，讓台灣的廠商跟美超微一起合作。

陳其邁說，台灣現在伺服器，在算力的部分，應該是世界第一，從GPU到伺服器，有競爭有合作，但誠如黃仁勳所提到的，「我們都是台灣隊」，這是同樣的道理，大家要團結。

媒體再問陳其邁，黃仁勳說總部的地點還沒確定，但如果有價格不錯的、加上視野不錯的土地，「是不是就是指亞灣區？」陳其邁回說，這裡是風景最好的地方，無敵海景又有船席，要紓壓可以出海，交通便捷可以到墾丁、也可以到山上，高雄市一個獨特的城市，尊重人權、追求自由的精神，這是在軟體業即很多產業都需要的基本要素。 高雄市長陳其邁今天出席台灣人工智慧實驗室亞灣研發總部揭牌典禮。記者王勇超／攝影

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