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黃仁勳稱研發中心可能靠近台北 蔣萬安妙回：靠愈近最好
輝達（NVIDIA）要在台灣設置研發中心將花落哪裡？執行長黃仁勳昨表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近，至於總部地點還沒決定，並笑問媒體「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。對於黃仁勳說研發中心可能靠近台北附近？台北市長蔣萬安今天妙回「靠近台北……若愈靠愈近，能在台北當然是最好」。
蔣萬安蔣萬安今天上午出席勞動安全獎頒獎前受訪，對於輝達研發中心是否有望落腳台北？蔣說，他也看到黃仁勳有提到，其實輝達他們的台灣總部現在已經在內湖，而且他們第一個人工智慧研發中心也在內科，當然也希望持續努力爭取。
蔣也提到，尤其台北市匯聚最多人才，昨天黃仁勳提到接下希望用近千人，這些AI人才台北市當然有相對的優勢，會持續努力，也很希望輝達能夠落腳台北。
媒體追問，黃仁勳昨天有提到選址上還沒有確定，是否釋出更多誘因？蔣萬安說，所以市府一直有在積極接洽聯繫，希望了解輝達實際需求，都一定盡可能給予各方面協助，也會經過討論後，給予最佳的條件與優惠，一定傾全力，積極爭取輝達在台北市設置研發中心。
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