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經長認同核二三延役但未提修法 立委轟經濟部擺爛

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經長郭智輝認為核電廠要延役須先修法解套，行政部門卻不提修法草案，遭立委賴士葆砲轟此舉擺爛。圖／聯合報系資料照片
經長郭智輝認為核電廠要延役須先修法解套，行政部門卻不提修法草案，遭立委賴士葆砲轟此舉擺爛。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝5日表示，核三可能做為AI產業用電需求的備援電力， 只要修法通過，經濟部就可以為核電廠延役展開準備，包括檢驗及測試，但如果法規未修正，就無法進行相關準備，但行政部門迄今未提出修法草案。立委賴士葆6日砲轟經濟部擺爛、打假球，只想等在野黨搭舞台，好下台階。

賴士葆6日在財委會質詢經濟部次長林全能，要求林全能回去告知郭智輝，針對核電廠延役應趕快提修法，「你們都沒有提修法，不能擺爛」，「在野黨修法後，你又去罵在野黨，變成我們搭舞台讓你們下樓梯。」

林全能回應表示，核電廠延役要修的法是《核子反應器設施管制法》，並非經濟部主管法規，所以經濟部沒有提出修法。

賴士葆砲轟經濟部的態度就是要打假球，經濟部應該去協調民進黨提案修法，如果不積極修法，就是講空話。

現行《核子反應器設施管制法》規定，核子反應設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照。目前國民黨立委已提出《核子反應器設施延役條例》專法，以及《核子反應器設施管制法》修法，為核電廠延役解套。但國民黨內對於修法幫民進黨錯誤的能源政策解套，有不同看法。

國民黨 核電廠 經濟部

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