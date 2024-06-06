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SRF 不應該被污名化 彭啟明：展開總體檢

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啟明。記者李柏澔／攝影
環境部長彭啟明。記者李柏澔／攝影

面對SRF議題，環境部長彭啟明6日坦言，上任後很認真關注這議題，這裡面很多問題，預計將展開總體檢，希望與業者組成聯盟，協助他們正常發展，「從幫助減碳的角度，SRF不應該污名化」，應該要有很好的進行。

彭啟明6日前往社福及衛環委員會進行「廢棄物處理政策短中長程規劃」報告。談到目前的問題與挑戰，他認為應該要發轉思維、減少碳排、提升韌性、妥善處理。

順應國際趨勢，邁向2050淨零排放，落實淨零轉型，彭啟明表示，環境部也訂定三大策略目標，包括永續消費與生產，提升資源使用效率，加值化處理廢棄物，行政院也核定了包括資源循環零廢棄關鍵戰略行動計劃等。

在未來的工作方向，彭啟明指出，在短程將進行SRF產業體檢，建制資源循環雲，促進產業共同推動資源循環，中程計畫，將協助地方政府整備焚化設施，提升處理量能及彈性，在年底之前推動訂定資源循環促進法，完備法令，長程仍是將透過關鍵戰略行動計劃，邁向零廢棄與淨零碳排的雙零目標。

廢棄物 彭啟明

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