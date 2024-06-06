SRF 不應該被污名化 彭啟明：展開總體檢
面對SRF議題，環境部長彭啟明6日坦言，上任後很認真關注這議題，這裡面很多問題，預計將展開總體檢，希望與業者組成聯盟，協助他們正常發展，「從幫助減碳的角度，SRF不應該污名化」，應該要有很好的進行。
彭啟明6日前往社福及衛環委員會進行「廢棄物處理政策短中長程規劃」報告。談到目前的問題與挑戰，他認為應該要發轉思維、減少碳排、提升韌性、妥善處理。
順應國際趨勢，邁向2050淨零排放，落實淨零轉型，彭啟明表示，環境部也訂定三大策略目標，包括永續消費與生產，提升資源使用效率，加值化處理廢棄物，行政院也核定了包括資源循環零廢棄關鍵戰略行動計劃等。
在未來的工作方向，彭啟明指出，在短程將進行SRF產業體檢，建制資源循環雲，促進產業共同推動資源循環，中程計畫，將協助地方政府整備焚化設施，提升處理量能及彈性，在年底之前推動訂定資源循環促進法，完備法令，長程仍是將透過關鍵戰略行動計劃，邁向零廢棄與淨零碳排的雙零目標。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 這裡全台最有錢也最愛買房！ 1年成交1532戶、均價2千萬
▪ 東區重回北市一哥！ 老字號百貨揭露天價租金
▪ 捷運共構新天價 這社區單價211萬衝破天花板
▪ 新北10蛋黃區最新房價曝 這區一季漲10%最狂
▪ 預售屋紅單不能退？專家搖頭：預約單不等於合約書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言