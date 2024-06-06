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央行加碼打炒房？ 總裁楊金龍：房價與銀行不動產貸款占比確實居高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍今至立院財委會做專案報告。記者陳儷方／攝影
央行總裁楊金龍今至立院財委會做專案報告。記者陳儷方／攝影

中央銀行下周可能加碼第六波房市管制嗎？總裁楊金龍6日在立法院答詢時表示，是否加碼房市管制，央行將在下周四的理監事會議上討論，但從近期數據來看，房價確實居高不下，且銀行法72-2條以及銀行不動產貸款占比等數據，確實也都「居高」。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，立委林德福詢問，央行是否考慮加碼房市管制，楊金龍回應，「針對這個問題，我們每次都會討論」，至於央行先前找來銀行與房仲業者「喝咖啡」，楊金龍說，央行例行性的會找銀行、專家學者與房仲業者來行，聽聽他們的意見，並和央行進行討論，並不是非常特殊的情況。

至於近期通膨率突破2%的通膨警戒線，是否代表國內通膨率超過2%將成為新常態，楊金龍回應，央行考慮通膨預期，在3月理監事會已升息半碼，當時央行預測今年CPI年增率為2.16％，主計總處近期也上修今年CPI年增率至2.07%。

楊金龍強調，「台灣的CPI年增率、核心CPI年增率、17項重要民生物資、以及每月至少購買一次等物價數據，都是慢慢下來的。」

對於主計總處日前上修今年經濟成長率至3.94%，楊金龍透露，央行重新計算後，對今年經濟成長率的預估值，將由先前的3.22％上修至3.5%，「經濟確實在復甦，但不是非常的強勁。」

在各國利率政策方面，楊金龍表示，加拿大央行昨天已經降息，歐元區6月也可能降息，市場預期，美國聯準會將在9月調降利率。一般預期，美國降息後，目前美元獨強的情勢就可能轉變。

央行 楊金龍 通膨

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