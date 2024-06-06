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企業「這招」最能提高員工忠誠度 需加薪5,222元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

即將迎來端午節連假，除了吃粽子、划龍舟、掛香包外，也要回想一下端午節的來源，部份來自像是伍子胥、屈原的「忠臣故事」，當然在這些歷史典故的背後，他們更飽受「奸臣」角色的迫害。

「借古鑑今！」根據yes123求職網6日發布的最新調查顯示，若回顧整個職涯，有77.7%的上班族透露，曾經被「辦公室謠言」中傷過；其中甚至有35.6%表示，「有因此」導致離職。

在面對「職場謠言」時，合計有42.3%「選擇澄清」：包括23.3%是「會想辦法私底下向老闆或主管澄清」；19%屬於「會想辦法公開向所有同仁澄清」。代表其餘的57.7%，態度主要為：「不澄清：謠言止於智者，清者自清」。

整體而言，自認對目前任職公司忠誠度「高」的，僅佔16.3%，「職場忠臣」派屬於少數；代表其餘的83.7%，自認目前忠誠度「不高」，而且又分成：50.4%是「不高，所以已有離職念頭」；33.3%是「不高，但尚未有離職念頭」。

這當中又有85.2%透露，「加薪」能提高自己的「忠誠度」：不過平均月薪要調5,222元，其中認為要加「一萬塊(含)以上」的，甚至佔了19.5%。若以「官方經常性薪資」46,030元估算，大概需要調薪11.3%。

針對前述的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業若想追求永續經營、業績長紅，老闆與高階主管的決策，千萬不能專斷獨行，要有接受「忠言」的雅量；假如刻意抹煞或處分有特殊意見的同仁，變成「一言堂」的辦公室氛圍，最終將導致真正的人才，紛紛「掛冠求去」。

楊宗斌進一步表示，真正的「職場忠臣」，不能和其他同事一樣，只看「從眾效應」行事，反而要當起「烏鴉型」員工，對錯誤決策提出異議；當與上司看法相左時，先不要意氣用事，冷靜提出像是數據分析或同業案例，能替企業前景想更遠的，甚至準備好兩種以上的替代方案，提供公司高層參考。

只是在另一方面，若不幸遭受「職場小人」或辦公室謠言傷害，結果導致公司損失都算在自己身上，此時絕對不要忍氣吞聲背黑鍋，一定要明確且公開抗拒，並且「向上」表達不滿，確實釐清責任歸屬。

上述龍年端午禮金與職場小人忠臣調查，是由yes123求職網於2024年5月17日到5月31日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,322份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,031份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

求職 職場

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