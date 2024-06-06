楊金龍：台灣今年經濟復甦但不強勁
中央銀行下周四將召開第2季理監事會議，央行總裁楊金龍今（6）日到立法院財政委員會進行專案報告，對於央行理監事會議是否會再給外界驚喜，閉口不談。但央行根據主計總處已修正的第1季經濟成長數，央行也將上修全年經濟成長率，約至3.5％，楊金龍認為，當前國內經濟狀況雖是復甦，但不是很強勁。
楊金龍6日赴財委會，進行「日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響」專題報告。
楊金龍在回答立委林德福質詢時表示，由於第1季經濟成長率數據已出，根據更新的第1季數據及第2、3、4季的預估值重新計算，全年經濟成長率可調升至3.5％，國內經濟狀況是復甦，但不是很強勁。
此外，央行對房市的選擇性信用管制已多季沒有調整，林德福認為，房市在新青安房貸的點火下，愈來愈旺，央行日前又找房地產業者喝咖啡，央行對房貸的選擇性信用管制措施是否會有下一步？
楊金龍說，央行例行性會找房地產相關業者及學者來央行討論，了解市場狀況，從相關數據來看，房地產貸款確實有點居高不下，但相關措施會在央行理監事會議中討論，央行必須聽取理監事的意見再做決策。
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