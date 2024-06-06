行政院前院長陳冲談川普：從小鬼當家到狂人當家 盼喜劇勿轉成悲劇

行政院前院長陳冲6日指出，1992年、約32年前，電影「小鬼當家」第二集在紐約廣場飯店（Plaza Hotel）開拍，事後導演哥倫布透露，儘管已支付租金，但當時旅館的老闆川普表示，The only way you can use the Plaza is I'm in the movie（使用廣場的唯一方式就是我在電影中），為息事寧人，導演就硬插一段台詞，請主角麥考利克金在旅館走道向川普問路，只能怪當年小鬼當家票房太紅。

陳冲話鋒一轉說，時值美國大選，如果以哥倫布導演為民調對象，大概對川普沒啥好話。但如了解川普素行，會經常輕諾毀約、翻臉如翻書，就對川普一上任即退出TPP、重談NAFTA及美韓自貿協定等舉措，不會感到意外。

不過，美國整體經貿政策轉向，不是始於川普，早在歐巴馬時代雖仍口稱自由貿易，實質上已走向民族主義，此由2009至2012年四大法案的名稱即可看出，例如美國復甦與再投資法（ARRA）、委外工作轉回美國方案（IAJ）等，但終究還是以傳統比較利益為包裝。及至川普時代，已無意偽裝，毫不掩飾保護主義的心態，常赤裸裸拒絕在國際公報中，列入捍衛自由貿易或拒絕保護主義的字樣。原以為繼位的拜登較為溫和，然卻結合其他「相同價值觀友邦」重組供應鏈，以人為方式推動碎片化，已有點傾向霸權主義。

陳冲表示，回顧現今美國政壇，川普雖在司法案件受挫，但募款數字不減反增，重返白宮機會不小。川普時代原任貿易代表的律師賴海哲（Lighthizer），現仍是舉足輕重的幕僚，也是未來國務卿的熱門人選，去年出版新書，自述功績也策來茲，並大喇喇取名No trade is free，倒也一語雙關：貿易不再自由，任何交易也不復無償。

換言之，貿易上的分工合作將受限制，美國的援助保護，不再無代價，勞工權益應予保障，以往偏差的美國經貿政策，應該迅速修正。但長期以來，歐美教科書所教導的比較利益觀念也離奇失蹤，或成endangered species。有人說，看美國近三任總統行徑，碎片化已是趨勢，第47任誰做，應無差別，但如主事者是輕諾背信、成交後還要變卦，盟友就更難為了。

另外，在經貿對峙情勢下，賴海哲等川普團隊，顯有濃厚的部落主義色彩。而大國博弈，眾所周知，美國係以中國為首席假想敵；為期提振經濟，扭轉劣勢，美國又必須以自由貿易為假想敵，台灣自然面臨雙重壓力，早已左支右絀。近一年來，國際貨幣基金（IMF）、世界經濟論壇等重量級團體，不少有心人士，包括IMF總裁喬治愛娃，均對碎片化的現象，表示憂心忡忡，認此現象持續，全球GDP將減少7%，此一數字等同在世界經濟地圖上抹去法國與德國。

陳冲感嘆表示，小鬼當家，只是老幼咸宜的喜劇，至如狂人當家，再加上經濟學家擔憂的碎片化，希望不要轉為悲劇才好。

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