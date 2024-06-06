通膨隱憂仍存 美國股票型 ETF 獲資金淨流入 日本亞太股市淨流出

聯準會褐皮書稱有跡象顯示通膨壓力可能再次加速，加上美債標售狀況不佳、部分科技股和零售股傳來利空，股債普遍走跌，但從資金流向看，過去一週整體股票型ETF仍獲214.76億美元的資金淨流入，美國、全球、中國、新興市場、歐洲分別獲得186.35億、25.18億、6.44億、2.54億、2.37億美元資金流入，但日本、亞太等股市出現11.34億、3.52億美元資金淨流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為能源、公用事業、工業；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為主題型、不動產。

富蘭克林證券投顧表示，芝商所FedWatch數據顯示，目前市場預計聯準會今年僅會降息一次，而在市場靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向之際，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會。在股市策略上，輝達執行長黃仁勳演講中提及了兩大亮點，包括下世代AI晶片平台Rubin將於2026年問世，並將與合作廠商持續推出新款RTX AI電腦。著眼 AI發展正如火如荼進行，除了初期AI基礎建設投資讓半導體及硬體設備商優先受惠之外，未來將擴及軟體服務商及其他產業，長期有望改寫經濟型態及提振生產力，而AI高速運算衍生的龐大電力及冷卻需求也將嘉惠電力公用事業、水資源及廢棄物管理等氣候變遷主題，另，彭博資訊報導多項出口民調顯示印度莫迪政府將連續第三次在印度大選中取得壓倒性勝利，印度股市有望上演慶祝行情。著眼全球股市前景正向且機會眾多，建議投資人多元布局策略網羅獲利契機，看好創新成長(科技/生技)、淨零轉型(基礎建設/公用事業/氣候變遷)，以及日本及/印度股市結構性改革趨勢。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，一些具長線展望但短期獲利不佳的企業遭市場過度反應正創造了進場機會，此外，隨著越來越多企業採用AI來改善營運，我們藉由科技股的股權連結資產與一些能源與電力公用事業標的(因為對電力需求的提升)參與AI浪潮所帶來的廣泛投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深客戶投資組合經理人哈利．希亞姆桑德(Hari Shyamsunder)認為，歷經過去十年許多變化、印度幾乎是呈現脫胎換骨狀態，投資人往往會將印度與中國進行比較，但印度已經不只是新中國的概念，在某種意義上應該稱之為新印度。由於印度為全球人口最多也是相當年輕的國家，勞動人口將在未來幾年持續成長，隨著人均收入成長、中產階級與富裕階層崛起，印度2021～2026年家計財富的年複合成長率將達12.4％，預期將挹注消費擴增與消費升級成為未來重要發展。

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