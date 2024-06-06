2024年全球扣件產業論壇 點亮永續、高值大未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年全球扣件產業論壇(左起)世豐螺絲總經理陳駿彥、金屬中心處長林崇田、歐洲扣件經銷商協會(EFDA)秘書長 Alexander Kolodzik、中鋼董事長王錫欽、螺絲公會理事長蔡圖晉、經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、外貿協會副處長楊秀英、日本SUNCO社長奧山淑英、泰國工業轉包協會董事Watsamon Chayapum、工研院產科國際所能源策略長林志勳、遠見雜誌總編林讓均(經濟部國際貿易署/提供)
2024年全球扣件產業論壇(左起)世豐螺絲總經理陳駿彥、金屬中心處長林崇田、歐洲扣件經銷商協會(EFDA)秘書長 Alexander Kolodzik、中鋼董事長王錫欽、螺絲公會理事長蔡圖晉、經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、外貿協會副處長楊秀英、日本SUNCO社長奧山淑英、泰國工業轉包協會董事Watsamon Chayapum、工研院產科國際所能源策略長林志勳、遠見雜誌總編林讓均(經濟部國際貿易署/提供)

經濟部國際貿易署主辦，中華民國對外貿易發展協會、台灣螺絲工業同業公會共同執行舉辦的「2024台灣國際扣件展」於6月5日在高雄展覽館盛大展開。有鑒於全球減碳永續風潮日盛，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）2026年正式上路後，扣件產業也是第一波課徵碳關稅對象，本次「2024台灣國際扣件展」以「Green Fastening, Precision Attaining・永續扣件，精準實踐」為主題，並舉辦「2024年全球扣件產業論壇」，邀請國內外產官學界專家剖析最新趨勢。

經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠致詞時表示，台灣是全球第三大扣件出口國。近年來業者深耕高值化有成，出口單價提升近三成，經濟部也推出相關服務，攜手業者在永續浪潮中轉型升級。中華民國對外貿易發展協會副處長楊秀英也指出，特別是在CBAM試行後，各國淨零減碳的推進、新政策的制定，都為扣件產業帶來機遇與挑戰。在此背景下，台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，業者仍憑藉「三高」——高端化、高科技、高值化，在半導體、風電、太陽能等新領域闖出一片天。

「2024年全球扣件產業論壇」上午場，邀請金屬工業研究發展中心精微成形研發處處長林崇田、工業技術研究院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳、世豐螺絲總經理陳駿彥總經理分就扣件產業的數位、永續轉型、高值化與數位製造提出見解，並與《遠見雜誌》總編輯林讓均進行交流對談。

林崇田指出，數位轉型要能成功的基本條件，就是「策略至上」，而且規劃要務實，並整合多方人力和資源。林志勳能源策略長呼籲企業，在擬定減碳策略時，可由內部推動能源轉型，改善能源使用效率、供應鏈管理，並導入循環經濟、新技術，或由外部購買碳權。陳駿彥總經理則從自身成功經驗出發，呼籲應從提高效率、創造差異、持續變革三管齊下，並在產品、管理、人才等面向下工夫，高值化與數位製造才會成功。

下午場由三位國際專家、兩位國內專家繼續深究永續扣件的最新趨勢。日本SUNCO工業社長奧山淑英以「全球關注的物流創新技術」為題分享，表示必須因應客戶即時需求，把所需各種物品送到需要地點，進出口皆然。歐洲扣件經銷商協會秘書長European Fastener Distributor Association (EFDA)Mr. Alexander Kolodzik提到「CBAM上路對台灣扣件貿易之影響與策略」時，呼籲業者應和供應鏈夥伴繳交有效資料、使用綠電，才會有競爭力。而泰國工業轉包協會總經理Ms. Watsamon Chayapum演說主題為「泰國扣件市場趨勢」，建議台灣廠商可利用東協關稅優勢，與泰國業者合作建立銷售管道、打開市場。

中鋼（2002）技術部門副總鄭際昭針對「低排碳扣件用鋼開發與產業升級作法」說明，表示中鋼正積極開發低排碳扣件用鋼，成立碳管理輔導圈，推動產業升級。最後，永灃環境管理顧問合夥人溫麗琪合夥人，則以「扣件產業的永續轉型之路」為一整天論壇作結，強調必須從環境、社會、治理三面向著手，才能打造可長可久的永續供應鏈。

泰國 經濟部

延伸閱讀

兆豐金減碳目標 獲認可

輔導產業低碳化 台南辦溫室氣體排放工作坊

第2次全球碳移除報告發布 學者：欲發展新型態減碳技術 受限於這兩點

「淨零減碳與永續金融」論壇 吸引逾200位產業人士與會交流

相關新聞

經長不支持補貼台電 認為電價一定要反映成本

台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免台電倒閉，經濟部長郭智輝昨天在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持...

郭智輝：核二核三可延役20、30年

經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會，在野立委鄭正鈐、張啟楷、賴士葆等人質詢新經長對於核電的態度，他表示個人不排除核電，只...

AI電力需求大爆發…郭智輝：光電優先 搭配儲電、水力

台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引全球ＡＩ大咖雲集台北，輝達等公司並宣布要加碼投資台灣，未來ＡＩ用電需求恐將超過經濟...

冷眼集／電夠嗎 請郭部長問問郭董事長

經濟部長郭智輝昨天首次到立法院經濟委員會報告備詢，針對ＡＩ產業發展所需電力、重新檢討台電供電能力、未來能源配比的調整，以...

亞泥董事會通過 將以67.45億元私有化亞泥中控公司

亞泥（1102）5日晚間在證交所召開記者會，宣布董事會已通過私有化其大陸水泥業務子公司 - 亞泥（中國）...

延役修法若通過 經長：核二、核三可延役20、30年

因應未來AI增加用電需求，經濟部長郭智輝日前提出核三廠可能作為備援電力，他今天在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。