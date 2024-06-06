2024年全球扣件產業論壇 點亮永續、高值大未來

經濟部國際貿易署主辦，中華民國對外貿易發展協會、台灣螺絲工業同業公會共同執行舉辦的「2024台灣國際扣件展」於6月5日在高雄展覽館盛大展開。有鑒於全球減碳永續風潮日盛，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）2026年正式上路後，扣件產業也是第一波課徵碳關稅對象，本次「2024台灣國際扣件展」以「Green Fastening, Precision Attaining・永續扣件，精準實踐」為主題，並舉辦「2024年全球扣件產業論壇」，邀請國內外產官學界專家剖析最新趨勢。

經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠致詞時表示，台灣是全球第三大扣件出口國。近年來業者深耕高值化有成，出口單價提升近三成，經濟部也推出相關服務，攜手業者在永續浪潮中轉型升級。中華民國對外貿易發展協會副處長楊秀英也指出，特別是在CBAM試行後，各國淨零減碳的推進、新政策的制定，都為扣件產業帶來機遇與挑戰。在此背景下，台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，業者仍憑藉「三高」——高端化、高科技、高值化，在半導體、風電、太陽能等新領域闖出一片天。

「2024年全球扣件產業論壇」上午場，邀請金屬工業研究發展中心精微成形研發處處長林崇田、工業技術研究院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳、世豐螺絲總經理陳駿彥總經理分就扣件產業的數位、永續轉型、高值化與數位製造提出見解，並與《遠見雜誌》總編輯林讓均進行交流對談。

林崇田指出，數位轉型要能成功的基本條件，就是「策略至上」，而且規劃要務實，並整合多方人力和資源。林志勳能源策略長呼籲企業，在擬定減碳策略時，可由內部推動能源轉型，改善能源使用效率、供應鏈管理，並導入循環經濟、新技術，或由外部購買碳權。陳駿彥總經理則從自身成功經驗出發，呼籲應從提高效率、創造差異、持續變革三管齊下，並在產品、管理、人才等面向下工夫，高值化與數位製造才會成功。

下午場由三位國際專家、兩位國內專家繼續深究永續扣件的最新趨勢。日本SUNCO工業社長奧山淑英以「全球關注的物流創新技術」為題分享，表示必須因應客戶即時需求，把所需各種物品送到需要地點，進出口皆然。歐洲扣件經銷商協會秘書長European Fastener Distributor Association (EFDA)Mr. Alexander Kolodzik提到「CBAM上路對台灣扣件貿易之影響與策略」時，呼籲業者應和供應鏈夥伴繳交有效資料、使用綠電，才會有競爭力。而泰國工業轉包協會總經理Ms. Watsamon Chayapum演說主題為「泰國扣件市場趨勢」，建議台灣廠商可利用東協關稅優勢，與泰國業者合作建立銷售管道、打開市場。

中鋼（2002）技術部門副總鄭際昭針對「低排碳扣件用鋼開發與產業升級作法」說明，表示中鋼正積極開發低排碳扣件用鋼，成立碳管理輔導圈，推動產業升級。最後，永灃環境管理顧問合夥人溫麗琪合夥人，則以「扣件產業的永續轉型之路」為一整天論壇作結，強調必須從環境、社會、治理三面向著手，才能打造可長可久的永續供應鏈。

商品推薦