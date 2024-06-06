明台產險響應「世界環境日」共同保護生物多樣性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
明台產險今年由同仁積極響應組成志工團，共同參與內政部國家公園署台江國家公園管理處舉辦之「陸蟹保育聯盟城西家園清境活動」。明台產險／提供
明台產險今年由同仁積極響應組成志工團，共同參與內政部國家公園署台江國家公園管理處舉辦之「陸蟹保育聯盟城西家園清境活動」。明台產險／提供

每年的6月5日為「世界環境日」，明台產險今年由同仁積極響應組成志工團，共同參與內政部國家公園署台江國家公園管理處舉辦之「陸蟹保育聯盟城西家園清境活動」。除了提升大眾對陸蟹生態的關注，並藉由保護陸蟹棲地，同時促進生物多樣性保護。

曾文溪口南岸城西里夢幻湖及周邊海岸林一帶，是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，此處是園區內潮上帶陸蟹物種多樣性最高的地區，其中兇狠圓軸蟹是園區內最大的陸蟹族群，甚至是臺灣最大族群，其平均體型之大，更是世界罕見。

兇狠圓軸蟹平時在沿海魚塭、波堤、防風林地等處挖洞棲息，每年7、8月為母蟹釋幼高峰期。陸蟹的幼體需要在海水中成長，因此每到繁殖期，母蟹抱卵數量約10萬個至50萬個，從海岸林出發，必須橫越青草崙防汛道路及堤防才能抵達河口「降海釋幼」，因此，清理棲地對於保護陸蟹的繁殖和幼體成長尤為重要。

但防風林下的棲地堆積大量養殖廢棄保麗龍及人為丟棄的垃圾，海漂垃圾也成為母蟹釋幼路程上的障礙之一，明台產險與台江處及社團法人台灣濕地保護聯盟等團體，於「世界環境日」當天共同進行防風林環境清理工作。

明台產險副總經理李志昌表示，公司持續響應永續倡議及環境保護活動，同仁透過本次的實際行動來保護陸蟹的生態棲息環境，同時學習許多關於保護陸蟹的重要知識，並且深刻體認到保護生物多樣性的重要性，希望藉由大家的共同參與及努力，能夠減少垃圾對陸蟹生態的影響，也讓更多人意識到環境保護的迫切性，並具體付諸於行動，一起守護地球生態資源。

台江 生態 產險

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