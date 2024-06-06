勞長何佩珊專訪／幕僚變主將 勇於挑戰

被視為內閣大黑馬的新任勞動部長何佩珊，曾是立院民進黨團總召柯建銘首席幕僚，也曾是四任行政院長的副秘書長，從幕僚首度站上檯面，主掌全國勞動政策，她引用柯建銘常說的一句話：「挑戰困難是一種價值」，勉勵自己勇於承擔。

何佩珊年輕時是「左翼女憤青」，屬野百合世代，不同於政治上嶄露頭角的台大幫，來自輔大的她是當時高舉左翼旗幟的「民學聯」大將，參與農運、工運等社會運動，她曾為關廠工人帶頭衝撞當時勞委會，創學生參與社會運動被判刑首例。

之後1992年國會全面改選後，她投身國會幕僚工作，一待就是20年，成為柯建銘首席幕僚，期間曾兼任民進黨政策會副執行長，是當時熟稔國會議事、極具經驗的資深政策研究幕僚。

而在行政院副秘書長任內，歷經行政院長林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁等四任院長，參與無數重大法案，如年金改革、同性婚姻專法、美豬開放、一例一休二度修法等。

何佩珊性格坦率，她反思二修勞基法時，當理想與社會現實有所扞格，必須務實、衡平勞資雙方，因此，上任後一談到是否修勞基法，她直言，「牽一髮動全身」；提到建立照顧停留制度、延長退休年齡、或是協商最低工資時，她再再強調必須求取勞資衡平，考量企業負擔。

長年擔任幕僚的何佩珊說，以前看老闆被罵，現在是自己站上台被檢驗，壓力大非常多。但多年來在立院、政院的工作，讓她接觸到各式各樣的人，她強調，將會以更寬廣視野來推動勞動政策，不會拘泥或固執於某個節點，必須調和各方利益，讓政策往前進。

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