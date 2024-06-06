AI電力需求大爆發…郭智輝：光電優先 搭配儲電、水力

台北國際電腦展（COMPUTEX）吸引全球ＡＩ大咖雲集台北，輝達等公司並宣布要加碼投資台灣，未來ＡＩ用電需求恐將超過經濟部原先預期。針對電力能否滿足需求，經濟部長郭智輝昨天說，關鍵在於有多少ＡＩ資料中心在台設立，經部將重新評估用電需求，若有供電不足，將優先以光電，搭配儲能及抽蓄水力，來彌補ＡＩ的用電需求。

郭智輝昨赴立法院經濟委員會業務報告，他表示，不止輝達，有很多業者將在台設ＡＩ數據中心，盤點用電情況，明年底約可支持五至六家，但若一次來十家，就須考慮如何增加供電，目前估未來用電年成長逾百分之三，但在ＡＩ需求下，「有可能會超過」，須考慮其他方法來支應業者所需電力。

郭智輝也首度透露對新增能源的選擇，他說，蓋一座電廠不論是火力還是水力，都需要六年，若ＡＩ對電力的需求超乎預期，會優先選擇太陽光電，這是最快可以發電的方式。

不過，太陽光電日落就消失，郭智輝說，有儲電、水力抽蓄可以輔助，七月中旬會期結束前，將向經濟委員會報告新的能源配比方案。

郭智輝說，經濟部會評估ＡＩ用電成長，並要解決可能、但不一定會發生的供電問題，也會評估最糟糕情況。二○三○年前不缺電，目前不需要核電，「但未來不知道」，經濟部會關注國際新科技發展趨勢。

郭智輝說，台灣是少數搭上第一波ＡＩ熱潮的國家，未來五年ＡＩ進入成長爆發期，必須加速台灣ＡＩ產業創新、產業ＡＩ應用，經濟部爭取國際大廠免費提供ＡＩ超級電腦部分算力資源，加速建構台灣專屬的生成式ＡＩ核心技術，同時協助業者開發生成式ＡＩ應用示範案例，建立生成式ＡＩ自主研發技術，實現「ＡＩ產業化」目標。

郭智輝強調，目前盤點電力是夠的，但二○二五年至二○二八年是整個ＡＩ的蓬勃發展期，發展會有多大，目前只能推估，現在正在跟台電討論可能會有多大，再來檢驗台電可供給多少，如果不足，「我們要趕快地把這個電生出來， 就是要蓋新的電廠」。

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