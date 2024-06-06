勞長何佩珊專訪／勞保不會倒 撥補逐年增加

勞動部長何佩珊昨（5）日接受本報專訪表示，政府撥補勞保就是賴總統指示的政策。以目前外資持續投資台灣及AI大趨勢下，政府是具有發展經濟及財政穩健的能力，未來可持續撥補勞保，勞動部每年爭取撥補金額亦以不低於前一年度為原則，也就是逐年都會增加。

何佩珊並表示，她上任之後有三大優先政策，首先是穩定勞工信心，破除勞保破產謠言，台灣政府是有足夠支付能力的政府；其次缺工不等於低薪，期待企業與政府合作為勞工加薪；第三是促進婦女及中高齡再就業。以下為何佩珊專訪紀要：

穩定勞工信心 防出現擠兌潮

問：如何維持勞保財務穩健？

答：賴總統在520就職演說中提到，勞保「絕對」不會倒，這是非常罕見的；它背後強調的是，只要有足夠發展經濟的能力，具備財政能力，就能穩定撥補、挹注勞保。亦即主軸是發展經濟，確保勞工安全及穩定，並希望能夠協助產業解決缺工議題。

因此，我的首要任務是要穩定勞工信心，不要因為勞保未來有破產的可能性，而讓勞工感到不安。我必須讓勞工了解，只要政府有足夠的挹注跟撥補，台灣政府是有足夠支付能力的政府。破產是精算報告的假設，除非1,050萬人同時請領，發生「擠兌」情況。

讓勞工安心，就是防止勞工既擔心破產傳言，同時擔心勞保「修惡」、給付被砍，進而產生擠兌心理，勞保歷史上幾次擠兌潮皆是如此，要防止勞工恐慌心理，我上任後首要就是破除謠言，強調我不是來砍給付，要讓勞工心安。

何佩珊小檔案

確保挹注財源 經濟將是關鍵

問：勞保撥補要常態化？每年可撥補多少？如何確保政府財政有餘裕？

答：勞保改革目前就是政府撥補，撥補就是最主要的改革。因為所有改革方案都是砍年金，而要增加保費等，都是重大勞資衝突議題，國內企業要負擔法定成本加起來已到18%，接近OECD國家國際競爭力20%之上限。

至於撥補制度化，其實政府撥補勞保未必要入法，重點在於政府財政能力，執政黨既然講出政府撥補，就要有這個能力；勞動部每年爭取撥補金額亦以不低於前一年度為原則。

由政府撥補是全世界社會保險的常態，德國、日本皆是如此，政府撥補勞保就是賴總統的指示，只要政府在，勞保就絕對不會倒。

事實上，勞保撥補在政府財政上占比不大，至於政府財政收支問題，就要看國際對台投資是否具信心，能否源源不絕，股市是否長紅，以目前整個情勢來看是樂觀的，在地緣政治、美中科技戰之下，台灣發展相對具優勢，最近AI在台引起風潮，全世界對台灣很有信心。

勞保的問題不應該被孤立化，如果鑽到死胡同，問題就難解，確保台灣經濟長紅比較重要。以目前來看，領取勞保年金趨勢跟精算報告差很大，例如精算報告預估2023年勞保收支短絀800億元，實際上僅短絀400億元。

最低月薪3萬 拚四年內達陣

問：今年是最低工資法元年，賴政府任內能否達到最低月薪3萬元目標？

答：今年制度有些變化，不過在最低工資審議會召開前，仍有勞資對話機會。在最低工資法架構下，消費者物價指數（CPI）年增率是「應」參採指標，經濟成長率、勞工薪資等則是「得」參採指標。

今年景氣比去年好，希望明年最低工資調幅能優於今年；只是最低工資若大幅調漲，對企業而言也會是衝擊，尤其台灣中小企業占比九成八以上，各個面向都要審慎評估。

對於未來四年的最低工資月薪能否達到3萬元，我們期待如此。不過仍須尊重專家審議。

最低工資法歷經多年討論，收斂各界歧見後，三讀通過的是較為務實的版本，可反映真實需求。過去有人主張公式入法，但如此一來只是綁死自己，我認為應該要維持一個最大彈性。

對於外界認為產業間薪資有明顯差距，科技業薪資較為優渥，傳產相對沒有那麼理想，是否要有調和措施？我們在討論最低工資時，會與審議會專家共同討論。

問：缺工問題如何解？

答：勞動部會正視企業缺工問題，在可行範圍內，勞動部也為旅宿業想辦法，未來將刪除僑外生評點制配額上限，延攬更多僑外生留台工作，在經過與交通部協商之後，部會間有共識，對於旅宿業缺工問題可望帶來幫助。

此外政府在產業政策方面，也要推動產業升級。

更重要的是，缺工不等於低薪，除了政府本身，我們也希望企業共同合作，例如旅宿業缺工嚴重，期待業者能提高薪資待遇，根據勞動部調查，薪資水準仍僅落在27K、28K上下，希望企業幫忙，提高薪資。

此外立法院也正審查《中小企業發展條例》加薪減稅修法，為企業加薪提供誘因。

問：如何推動照顧留停制度？

答：針對照顧留停制度，我們會縝密的與勞資雙方討論，但，不會要企業給薪，企業可以放心，勞動部會考慮國家是否有能力補助，同時考量企業人力調度、合理的時間長短等面向，規劃一個大家都能接受的方案。

初步規劃方向是讓企業能自主運作，不要變成強制性，在勞資雙方合意下來實施。天數方面，可確定的是「照顧留停制度」不會是長天期（一、兩年），可能會比現在的家庭照顧假（全年七日）更長一點，但不會讓企業無法忍受甚至造成負擔。

照顧留停制度的目的是想幫忙婦女再就業，提升我國婦女勞參率，也幫企業留住人才，但其實不只女性，男性也可能適用，勞動部會通盤研議。

問：如何促進中高齡就業？

答：立委已提案修正《勞基法》第54條，對於勞工退休年齡，修正為「得由勞資雙方協商延後之」，勞動部希望盡快三讀。

換言之，經過勞資協商，就打開了65歲強制退休的天花板，以不強制方式、緩推延長退休年限、勞工緩領勞保年金，勞工不強領、不急領，儘量工作，一方面促進中高齡及高齡者就業，緩解缺工；二方面也有助於勞保財務。

現行勞基法明定，勞工年滿65歲時雇主得強制退休，雇主就會據此要求勞工強制退休，結算勞保年資；但勞基法第54條的修法，就是把65歲打開。

在職場上，不是勞工想退休去領勞保年金，常常是雇主要求勞工退休、並且結算勞保年資，事實上勞保投保沒有年齡限制，勞工延長工作年限，晚一點領勞保年金，未來也會領更多，呼籲企業不要一定讓勞工那麼早退，讓勞工晚一點結算勞保年資，資深員工也是重要資產。

勞長何佩珊談話重點

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