經長不支持補貼台電 認為電價一定要反映成本

台電因為經營虧損，行政院連續補貼台電、現金增資台電，避免台電倒閉，經濟部長郭智輝昨天在立法院經濟委員會答詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。

郭智輝表態藍委驚訝

國民黨立委楊瓊瓔表示，她對郭智輝的態度「很讚佩又很驚訝」；民進黨立委邱議瑩表示，不能漲價、不能撥補、不能倒閉，「考驗你的經營能力」。

郭智輝曾任崇越集團董事長，被業界譽為「最懂半導體」的經長，他昨天首度赴立法院經委會業務報告並備詢，郭智輝在會前表示，「應該有點緊張吧，人生很多的第一次就是這個樣子」。答詢過程中，立委關切議題聚焦在ＡＩ用電成長、供電穩定與台電財務狀況等議題。

經濟部長表示，他不支持政府連續補貼台電的方式，台電要靠自己努力賺錢。 圖／聯合報系資料照片

政院兩年金援四千億

過去幾年，俄烏戰爭導致全球能源價格大漲，台電發電成本大增，國內電價調漲幅度並未完全反映發電成本，台電營運大虧。台電二○二三年、二○二四年分別獲得行政院編列一四九九億元及一○○一億元的預算辦理現金增資，二○二三年又從特別預算獲得五百億元的補貼，二○二四年再獲一千億元的補貼，台電兩年來共取得行政院四千億元金援。

楊瓊瓔質詢，台電累積虧損三千八百億元，但四月一日電價調漲過，人民很痛苦，立法院會通過九月電價凍漲，如果台電繼續虧損，經濟部是否再向行政院求援，以公務預算撥補台電？

郭智輝說，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務必須靠自己努力賺錢，「國家要補助給弱勢團體或居民的話，那是國家的補助，屬於國家社會福利的一部分，不屬於台電的電費。」楊瓊瓔質疑郭是否要推翻前任政府「有政府台電不會倒」的承諾？

不容許虧損不接受補貼

郭智輝表示，台電的財務必須靠自己努力賺錢，不過，他需要全盤了解台電財務狀況，盡量在七月中旬、會期結束前，將台電財務虧損情形及解決方案向經委會報告。至於九月電價漲不漲，要由電價審議會決定。

郭智輝會後受訪回應，他作為企業經營者，無法容許企業虧損，也不能接受補貼。他認為，電價一定要反映成本。媒體詢問是否應漲電價？他說應如實反映。

希望能穩住老百姓電價

郭智輝說，電價要反映成本，但老百姓的電價，「目前這個價格我希望能穩住，我們努力，民生及小店家的用電，不一定要漲。」如果電價不漲，如何反映成本？郭智輝直言，政府補助是社會福利，政府補貼台電後，台電算出來的電價，就會變成所有用電戶適用，有些人並不需要政府的補貼，「用電大戶的電價跟用電小戶的電價一樣，公平嗎？」

至於是設計不同電價？還是電價照樣調漲，政府另外補貼給民眾？郭智輝說，他做企業從來沒拿過政府補助，因此對於補助的方法他不太清楚，也非專業，還需要跟相關部門討論。

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