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郭智輝：核二核三可延役20、30年

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
核二廠。圖／聯合報系資料照
核二廠。圖／聯合報系資料照

經濟部長郭智輝昨赴立法院經濟委員會，在野立委鄭正鈐、張啟楷、賴士葆等人質詢新經長對於核電的態度，他表示個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役廿、卅年；這也是郭智輝首度提到，核二也有機會納入延役之列；至於竹科蓋小型核電廠ＳＭＲ，郭智輝則表示會持續關注。

郭智輝日前提出核三廠可做為二○二五年至二○二八年ＡＩ用電爆發時的備援電力機組，他昨天受訪表示，經濟部依法行政，目前無法進行核三延役相關作業，但只要修法通過，經濟部就可以著手準備，包括檢驗、測試等，都需要預算，如果沒有修法，經濟部根本無法編預算進行核三延役的準備工作，而且不只核三，連核二也可以，「沒人講核二不行」，修法後也不排除讓核二延役。

「核子反應器設施管制法」規定，核子反應器設施運轉執照最長四十年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前五年至十五年，提出延役申請等相關規定。國民黨立委已提出「核子反應器設施延役條例草案」修法，讓核電廠執照不論是否屆期，均可提出換照申請，延長核電廠使用期限。

郭智輝將核電廠比喻為已經開了四十年的車子，四十年的車子要重新開上路，就要檢查，確定是安全，核三在檢查後才能知道是否需要維修，以及要維修哪些項目、需要多少時間等，因此無法將核三當作一定可以立刻開機馬上送電的基載電力機組，只能當成備援；若修法通過，核二、核三通過檢查，延役廿、卅年也可以。

郭智輝指出，第一要務就是滿足大家用電，第二是穩定供電，第三才是努力降低用電者成本。不過，核電廠延役是否比蓋新電廠便宜？郭智輝說不一定，新蓋電廠要錢，但經費多寡要看是蓋什麼電廠，延役也需要一筆費用。

業者呼籲開放設置ＳＭＲ，郭智輝表示會關注，沒有核廢或是核廢可安全處理時，經濟部會列入考慮。

核二 核電 郭智輝

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