AI用電大爆發…經長：盤點電力需求 優先從光電補足缺口

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝昨日首度赴立法院進行業務報告。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝昨日首度赴立法院進行業務報告。記者曾原信／攝影

經濟部長郭智輝昨（5）日表示，原本上周盤點電力需求時，認為穩定供電的能力是足夠的，但就在台北電腦展開展前後兩天，AI需求出現大變化，AI數據中心可能一次就會設置好幾家，盤點用電情況，明年底約可支持五至六家，如果一次來十家，就須考慮如何增加供電。

郭智輝談話重點
郭智輝談話重點
郭智輝表示，不只輝達，有很多業者將在台設AI數據中心，目前估未來用電年成長逾3%，但在AI需求下，有可能會超過，如何增加供電，「我會優先從光電來補」。

郭智輝上任後昨日首度赴立法院經濟委員會業務報告，他指出，2025至2028年是AI應用爆發期，因應AI新增用電，他個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役二、三十年。這是郭智輝首度提到核二亦有機會納入延役之列。

郭智輝日前曾表示，核三廠可做為AI用電成長的備援電力。不過昨天他坦言，核電受限於現有法令框架，核三廠1號機7月一定要停機，就算不除役，也要三年時間做安全檢查，而新蓋一座電廠要六年時間，緩不濟急。

他很贊同電力就是國力，要解決可能增加用電，優先從光電來補，這是最快方式。但立委質疑光電不夠穩定，郭智輝說，可搭配儲電、水力抽蓄等輔助，台電在2027年至2028年會有新建機組來接手。

昨天多位立委關切AI用電成長及穩定供電。國民黨立委楊瓊瓔質詢，2025年能源配比是否調整？郭智輝回答，過去沒有AI需求，需要再評估，預計立院本會期結束前提出報告。亦即7月中旬前提出。

郭智輝表示會評估AI用電成長，並解決可能、但不一定會發生的供電問題。他強調，2030年前不缺電，目前不需要核電，「但未來不知道」。


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