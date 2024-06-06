經長：不支持補貼台電 強調企業財務靠自己努力

政府近年撥補台電，維持台電營運，但經濟部長郭智輝昨（5）日表示，他個人不支持這樣的補助方式，台電財務應靠自己努力賺錢。他主張，國家補助弱勢用電，應由國家社會福利支付。

郭智輝昨日赴立法院進行業務報告並備詢，立委關注台電財務。台電近年因補貼電價導致出現嚴重虧損，行政院因此連年補貼、或現金增資台電達4,000億元，維持台電營運，但台電仍然累虧嚴重。

經長郭智輝談台電財務

國民黨立委楊瓊瓔質詢，台電虧損的財務如何解決？郭智輝表示，個人不贊成補助，但他需要時間全面了解狀況，盡量在本會期（7月中旬）結束前向立委報告；至於9月電價漲不漲，他表示要由審議會決定。

主持會議的召委邱議瑩對郭智輝說，不能漲價、不能撥補、還要不能倒閉，考驗你的經營能力。

楊瓊瓔質詢，台電現在虧損3,800億元，但4月1日電價已漲調，若台電繼續虧損，是否繼續以公務預算撥補台電、向行政院求援？是否像勞保一樣，只要政府在，台電就不會倒？

郭智輝會後受訪時回應，他作為企業經營者，無法容許企業虧損，也不能接受補貼。他認為，電價一定要反映成本。媒體詢問是否應漲電價？他說，應如實反映。他並說，民生及小商家的電價要穩住，但這部分應由政府編列預算補助，這屬於社會福利。

他表示，政府補貼給台電，台電訂出一致電價，就會產生不公平，例如用電大戶和用電小戶，電價相同，公平嗎？你家是一台冷氣，我家是用五台冷氣，卻享用一樣電價，公平嗎？所以應由政府經由社會福利編列預算，給需要補助的群體。

郭智輝也說，補貼並非他的專長，要怎麼補貼才是最好方式，要跟財政部討論。

台電2023年、2024年分別獲得行政院編列1,499億元及1,001億元的預算做現金增資，2023年又從特別預算獲得500億元補貼，2024年再獲1,000億元，台電近年獲行政院4,000億元金援。

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